Ани Лорак впервые высказалась о сексуальных домагательствах Меладзе

Ани Лорак прокомментировала секс-скандал с Меладзе / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ранее заявила о том, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, сообщила, что она "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

По словам знаменитости, сейчас люди живут в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Соответствующий пост звезда опубликовала на странице в Instagram.

Лорак отметила, что недавно из одного ее интервью "были сделаны неправильные выводы", после чего "началась необоснованная публичная травля человека", к которому она хорошо относится.

"Я с уважением и любовью отношусь к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит", – сказала певица.