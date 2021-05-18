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Ани Лорак впервые высказалась о сексуальных домагательствах Меладзе

18 мая 2021, 22:20
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По словам знаменитости, сейчас люди живут в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово.

Ани Лорак
Ани Лорак прокомментировала секс-скандал с Меладзе / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ранее заявила о том, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим, сообщила, что она "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

По словам знаменитости, сейчас люди живут в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Соответствующий пост звезда опубликовала на странице в Instagram.

Лорак отметила, что недавно из одного ее интервью "были сделаны неправильные выводы", после чего "началась необоснованная публичная травля человека", к которому она хорошо относится.

"Я с уважением и любовью отношусь к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит", – сказала певица.

  • Напомним, Оля Полякова решила поддержать обвинениями в адрес Меладзе певицу Ани Лорак.
  • Ранее Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим наряду с продвижением в карьере. По ее словам, когда он получил отказ, то запретил всем своим знакомым общаться с певицей.
  • Свое интервью певица давала для россТВ еще до майских праздников.
Ани Лорак Константин Меладзе домагательства новости шоу бизнеса
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