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Анна Ризадинова призналась, как они общаются с разыскиваемым в Украине Онищенко

16 мая 2021, 12:04

Призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова рассказала, общаются ли они с сыном с ее бывшим мужем Александром Онищенко.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова была замужем за олигархом Александром Онищенко, который нынче разыскивается Украиной за ряд преступлений. Он сбежал о ареста и регулярно прячется в разных европейских странах. В комментарии Кате Осадчей и Светской жизни Ризатдинова рассказала, видит ли ее сын отца, и проходит ли у нее коммуникация с бывшим мужем.

"С сыном они не видятся, это плохо - я понимаю, но уже как есть. На фото - да, он помнит папу, но уже прошло много времени, и так - немного уже забывается", - призналась она.

Но Александр продолжает платить алименты и поддерживать мать своего ребенка финансово

"Он помогает, я нанимаю няню, и на няню Александр дает деньги", - объяснила спортсменка.

Вопросы о ситуации с розыском бывшего мужа в Украине Анна не стала поднимать.

До этого Анна Ризатдинова рассказала, что делала пластическую операцию. Но исправляла она не лицо, а живот.

Напомним, что в 2019 году Анна Ризатдинова приняла участие в шоу Танці з зірками, но проиграла в финале актрисе Ксении Мишиной.

Она также приходила на Танці з зірками 2020 подержать Сергея Мельника, и они делали танец втроем на одном из эфиров.

В 2020 году Анна Ризатдинова открыла собственную школу художественной гимнастики для девочек в Киеве.

Как известно, у Анна Ризатдиновой и Александра Онищенко есть сын Роман, которому в ноябре 2020 года исполнилось три года.

В Украине Александр Онищенко разыскивается за преступления, и уже несколько лет скрывается от правоохранителей в разных страна мира.

Все выпуски шоу Танці з зірками с Анной Ризатдиновой можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Світське життя Александр Онищенко Анна Ризатдинова новости шоу бизнеса
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