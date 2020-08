"Булочки": участница Танців з зірками показала сочную грудь

Анна Ризатдтинова / Instagram

Спортсменка Анна Ризатдинова впервые отправилась на одесский пляж загорать, и показала соблазнительные формы на одесским пляже.

Анна Ризатднова похвасталась соблазнительной фигурой в Instagram.

"Не поверите , но я первый раз загораю в Одессе. Раньше , максимум была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", - пишет она.

На фото Анна Ризатдинова приняла легендарную позу полулежа на лежаке у водички и продемонстрировала во всей красе сочную грудь и стройную тренированную фигуру.

Поклонники не смогли не заценить попытку к бегству из бюстгальтера одной груди, и завалили Ризатдинову комплиментами и предложениям пересечься в Одессе. А на хейт про фотошоп Анна ответила действительно гениально.

Анна Ризатдтинова / Instagram

"Обстановка однозначно "по кайфу"", - подписала она второе фото.

На втором фото Анна позирует стоя в воде в своем крошечном черном купальнике, так, что все увидели тонкую талию и длинные ноги спортсменки и участницы танців з зірками.

Анна Ризатдтинова / Instagram

"Как Вам одесский отдых?", "Булочки греет звездочка", "Anna! You look gorgeous beyond words! (Анна! Вы выглядите великолепно, выше всех похвал)", "Хороша", "Прям не поверю! Прям что-то нереальное ...", "забыли вторую грудь прифотошопить", "спасибо !! Сейчас исправлю )))", - пишут в комментариях.

Ранее украинская супермодель Алина Байкова вышла на подиум топлес.