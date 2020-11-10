Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником

Анна Ризатдинова / Instagram

Финалистка Танці з зірками 2019 Анна Ризатдинова рассказала, как между нею и Сергеем Мельником вспыхнула любовь.

Анна Ризатдинова утверждает, что все чувства реальны, а не пиар для него на шоу. Как будут развиваться чувства дальше Анна Ризатдинова не знает, говорит она изданию KP.ua

"Да, мы состоим в отношениях. Посмотрев наш танец, можно все понять, без доказательств. Мы не актеры с Сережей. Нас наоборот ругают за эту эмоциональность и за то, что мы не умеем играть. Поэтому делайте выводы сами", - подчеркнула Ризатдинова.

Спортсменка с удовольствием рассказала, какой хороший ее молодой человек.

"Ему хочется довериться. Рядом с Сергеем чувствую себя девочкой. Между нами начали зарождаться романтические отношения, - говорила Анна.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября

Она рассказала, что чувства вспыхнули неожиданно, ведь раньше она вообще не знала Сергея Мельника. Но пока что он в первую очередь ждут окончание его выступлений на Танці з зірками, а потом будут строит планы далше.

"До проекта я не знала Сережу. В Танці з зірками был вечер выпускников с участием героев прошлого сезона, и я танцевала в паре с Сережей и его партнершей Аделиной Дели. Всю неделю мы провели в тренировочном зале, готовили танец. Первое впечатление – спортсмен спортсмена понимает. Мы сразу нашли общий язык, нам даже говорили одни и те же замечания касательно танцев. Так все и начало зарождаться. Прошла неделя, и мы продолжили общение. Я поддерживала Сережу, следила за его выступлениями, голосовала. Приезжала к нему в тренировочный зал, ведь все время Сергей проводит на тренировках. Он очень занят. Мне было безумно приятно, что на эфир "Семейный вечер" Сережа позвал меня. Его брат не смог приехать, естественно, я решила поддержать Сережу. У нас получился красивый, чувственный танец", - призналась девушка.

Напомним, что Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019. На шоу в следующем году она познакомилась с Сергеем Мельником. Когда Ксения Мишина вернулась в роли 4 судьи, Анна Ризатдинова второй раз вышла на паркет с Мельником, и они признались в любви.