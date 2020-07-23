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"Сиськи подойдут": Анна Ризатдинова показала большую грудь

Финалистка Танців з зірками, украинская олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова засветила сочную грудь на свежайшем фото.

23 июля 2020, 18:48
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

Украинская олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова удивила поклонников внезапно увеличившейся грудью, которую она засветила на смачном фото в Instagram.

Анна Ризатдинова заговорила о том, то необходимо нормально воспринимать желание женщины быть сексуальной после рождения ребенка, ведь на этом жизнь не заканчивается.

"Многие доброжелатели мне сейчас напишут , "ты же мать" , "ты же спортсменка" , "как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии". Я не считаю , что если ты МАТЬ, то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно четко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным !!!", - пишет она с юмором.

На фото она позирует в очень удобном наряде, который прикрывает грудь двумя полосками ткани, которые очень выгодно подчеркнули ее грудь - визуально она кажется огромной, что очень понравилось ее друзьям и поклонникам.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

"Интересно откуда грудь взялась? Не было же такой", "Побольше таких фото", "Красиво и секси!!! А когда ещё выставлять , молодая и красивая !!!!", "Если генетика подарила Вам прекрасное тело, которое Вы путём "огранки" довели до шикарного, то почему бы его не демонстрировать! Да и ничего нарушающего основы морали в Ваших фото нет!", "Самая красивая и женственная", "Аня вы прекрасная девушка только таким и надо выставлять фото", "Ну, если больше гордиться нечем, то и сиськи подойдут... :-)))", "Чудові фото. Хай усі йдуть у дупу. Давайте ще....", "Богиня", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Морозюк показала развратный наряд на пикантном фото.

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