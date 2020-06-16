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Беременная звезда сериала Однажды под Полтавой снялась в откровенной фотосессии

16 июня 2020, 17:33

Анна Саливанчук блеснула всей красотой "глубоко" беременной женщины.

Анна Саливанчук беременна
Беременная Анна Саливанчук снялась в откровенной фотосессии / Viva

Анна Саливанчук, актриса Театра на Подоле и звезда комедийного сериала Однажды под Полтавой снялась во время своей второй беременности в откровенной фотосессии.

Об этом сообщает портал Viva.

34-летняя актриса призналась журналистам, что роды врачи ожидают в конце августа 2020 года (пол ребенка ‒ мужской). Саливанчук говорит, что во время второй беременности чувствует себя "просто огромной" (при первой у актрисы на том же сроке живот был заметно меньше).

"Вторая беременность запланированная, я очень хотела второго ребенка. Случилось интересное совпадение — я забеременела вторым ребенком спустя 5 лет. Получилась разница в возрасте, как у меня с моим братом. Совпали даже месяцы — брат родился в ноябре, а я в августе. Мой сын Глеб тоже родился в ноябре, а второго ребенка я жду в августе", — рассказала Саливанчук.

  • Анна Саливанчук беременна Viva
  • Анна Саливанчук беременна Viva
  • Анна Саливанчук беременна Viva
  • Анна Саливанчук беременна Viva
  • Анна Саливанчук беременна Viva

Напомним, ранее участница и хореограф шоу Танцы со звездами на 1+1 (а также победительница одного из сезонов шоу) Илона Гвоздева рассказала о том, что она с супругом Иваном Хомячуком ждет второго ребенка.

новости шоу бизнеса Анна Саливанчук беременность
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