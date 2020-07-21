"Самка, что надо": Седокова засветила большую грудь в прозрачной футболке

Российская певица Анна Седокова с достоинством показала внушительные формы в прозрачной футболке, под которую не стала надевать белье.
Анна Седокова похвалилась сочными формами в Instagram.
"Мы выбираем исключительно сами. Идти в новую жизнь или каждый день проживать по старым схемам. Я всегда смело шагала вперед. Своих девушек на первом курсе #яЖенщинакоторую хотят я называю сестричками. За эти несколько дней мы уже изменились и изменили свою жизнь. Женственность, сексуальность, отсутствие бесконечного самокопания и осознание - это то, что приходит к моим девочкам. Почитайте комментарии в карусели. Они из нашего волшебного чата. Вы пишете очень много в Директ просьб присоединиться, ведь вы решились. Вся информация по ссылке у меня в шапке профиля и на странице Павловской Евгении. Без нас вы уже пробовали, давайте с нами. Я женщина, которую хотят.
Анна Седокова показала фото со съемок нового клипа Самолеты, на котором она снялась в брюках и на шпильках в прозрачном топе, который представил во всей красе большую грудь, не прикрытую ничем, кроме специальных наклеек на соски.
Поклонники Анны Седоковой не смогли пройти мимо такого откровенного фото.
"Анютка, вытащи вату из лифана", "О боги!!!! Нереальная !!!", "Ух! Валькирия!!", "Анна - красотка!", "Сиськи", "Козочка! )) Классная", "Вот это Нюрку Седлокову расперло!! Снова похоже беременна..пора бы уж", "Фотографи шикарная )", "Ну женственность у вас не отнять . Что есть, то есть", "Ну какая вы", "Ну хотят и хотят. это так понятно. А дальше то что?", "Вот это самка, что надо", "Шикарная амазонка. Очень нравится Ваш образ", - пишут в комментариях.
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