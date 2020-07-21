УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Самка, что надо": Седокова засветила большую грудь в прозрачной футболке

Российская певица Анна Седокова соблазнила поклонников большой грудью без белья.

21 июля 2020, 01:38
Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова с достоинством показала внушительные формы в прозрачной футболке, под которую не стала надевать белье.

Анна Седокова похвалилась сочными формами в Instagram.

"Мы выбираем исключительно сами. Идти в новую жизнь или каждый день проживать по старым схемам. Я всегда смело шагала вперед. Своих девушек на первом курсе #яЖенщинакоторую хотят я называю сестричками. За эти несколько дней мы уже изменились и изменили свою жизнь. Женственность, сексуальность, отсутствие бесконечного самокопания и осознание - это то, что приходит к моим девочкам. Почитайте комментарии в карусели. Они из нашего волшебного чата. Вы пишете очень много в Директ просьб присоединиться, ведь вы решились. Вся информация по ссылке у меня в шапке профиля и на странице Павловской Евгении. Без нас вы уже пробовали, давайте с нами. Я женщина, которую хотят.

Анна Седокова показала фото со съемок нового клипа Самолеты, на котором она снялась в брюках и на шпильках в прозрачном топе, который представил во всей красе большую грудь, не прикрытую ничем, кроме специальных наклеек на соски.

Поклонники Анны Седоковой не смогли пройти мимо такого откровенного фото.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"Анютка, вытащи вату из лифана", "О боги!!!! Нереальная !!!", "Ух! Валькирия!!", "Анна - красотка!", "Сиськи", "Козочка! )) Классная", "Вот это Нюрку Седлокову расперло!! Снова похоже беременна..пора бы уж", "Фотографи шикарная )", "Ну женственность у вас не отнять . Что есть, то есть", "Ну какая вы", "Ну хотят и хотят. это так понятно. А дальше то что?", "Вот это самка, что надо", "Шикарная амазонка. Очень нравится Ваш образ", - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу бесстыже засветила свои достоинства ради фанатов

Анна Седокова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Самка, что надо": Седокова засветила большую грудь в прозрачной футболке». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

02:18
Травы vs давление: топ-10 растений против гипертонии
01:38
"Самка, что надо": Седокова засветила большую грудь в прозрачной футболке
00:54
В Индии озвучили сроки появления вакцины против COVID-19
00:19
Казанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, именины Видео
20 июля, понедельник
23:58
Зам мэра Черкасс Ботнар раскрыл подробности своего заказного "убийства" Видео
23:43
Коронавирус в Украине и мире 20 июля: за сутки заразились еще 202 тысячи человек
23:40
Хозяина убили за долги: подробности стрельбы на базе отдыха в Затоке Видео
23:16
"Как-то, где-то это получается": Мендель рассказала о бойфренде Видео
23:00
Путин сделал скандальное заявление об аннексированном Крыме Видео
22:44
Гетманцев пояснил, как девальвация гривны спасет экономику Украину
22:27
На пляжах Одессы запретили купаться: список "опасных" мест
22:23
Пристайко стал послом Украины в Великобритании
22:05
"Лживые провокаторы": Кадыров пригрозил США оружием и вызвал на бой
21:40
В Крыму туристы возмущены ужасным состоянием пляжей Видео
21:23
Боль в спине: "упражнение супермена" избавит от дискомфорта
21:16
Пляж и вертолетная площадка: СМИ показали шикарный особняк Виталия Кличко Видео
21:05
Названа страна, получившая огромную выгоду от пандемии Covid-19
21:04
День Казанской иконы Божьей Матери 2020 – молитва и традиции Видео
20:42
МИД отреагировал на "циничный" визит Путина в Крым
20:30
Донбасс Арена находится в ужасном состоянии: обнародованы фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять