"Самка, что надо": Седокова засветила большую грудь в прозрачной футболке

Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова с достоинством показала внушительные формы в прозрачной футболке, под которую не стала надевать белье.

Анна Седокова похвалилась сочными формами в Instagram.

"Мы выбираем исключительно сами. Идти в новую жизнь или каждый день проживать по старым схемам. Я всегда смело шагала вперед. Своих девушек на первом курсе #яЖенщинакоторую хотят я называю сестричками. За эти несколько дней мы уже изменились и изменили свою жизнь. Женственность, сексуальность, отсутствие бесконечного самокопания и осознание - это то, что приходит к моим девочкам. Почитайте комментарии в карусели. Они из нашего волшебного чата. Вы пишете очень много в Директ просьб присоединиться, ведь вы решились. Вся информация по ссылке у меня в шапке профиля и на странице Павловской Евгении. Без нас вы уже пробовали, давайте с нами. Я женщина, которую хотят.

Анна Седокова показала фото со съемок нового клипа Самолеты, на котором она снялась в брюках и на шпильках в прозрачном топе, который представил во всей красе большую грудь, не прикрытую ничем, кроме специальных наклеек на соски.

Поклонники Анны Седоковой не смогли пройти мимо такого откровенного фото.

Анна Седокова / Instagram

"Анютка, вытащи вату из лифана", "О боги!!!! Нереальная !!!", "Ух! Валькирия!!", "Анна - красотка!", "Сиськи", "Козочка! )) Классная", "Вот это Нюрку Седлокову расперло!! Снова похоже беременна..пора бы уж", "Фотографи шикарная )", "Ну женственность у вас не отнять . Что есть, то есть", "Ну какая вы", "Ну хотят и хотят. это так понятно. А дальше то что?", "Вот это самка, что надо", "Шикарная амазонка. Очень нравится Ваш образ", - пишут в комментариях.

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