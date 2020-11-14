УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье

14 ноября 2020, 00:55

Экс-ВИА Гра Анна Седокова показала фото с огромной грудью, которая выскакивает из ее платья, и рассказала о безумной любви к новому мужу.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова похвалилась фигурой на вручении российской премии GQ Russia, на которой Моргенштерн получил главный приз.

На фоне тотальных антирекордов из-за коронавируса в мире, российские звезды прибыли покрасоваться на красной дорожке GQ Russia 2020. Анна Седокова же показала своего нового мужа, и вывалила свою огромную грудь из крошечного красного платья.

"Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна, Янис Тимма. Спасибо за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно врачи главные люди сегодня.

И спасибо за вашу любовь. Вчера услышала столько хороших слов. Просто быть собой это роскошь, которой мы достойны", - пишет Седокова

На фото Седокова позирует с Янисом Тиммой в пышном вечернем платье в пол, однако с разрезом на бедре до попы, и с верхом в виде корсета - настолько маленького, что огромный бюст Седоковой вывалился из платья через верх.

Поклонники оценили не только платье Седоковой и ее нового мужа, но и огромные формы девушки, которые оказались в центре внимания всех.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"По-моему чашки в платье в груди маленькие", "Ой девочка не торопись с верой", "Красотка, как бы вам было красиво в наших изделиях", "Оч красивые глаза))) от них трудно отвести взгляд)))", - пишут в комментариях.

Напомним, что муж Анны Седоковой вначале октября заболел коронавирусом.

Анна никак не комментировала эту информацию, не подтверждая и не опровергая.

Анна Седокова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем МельникомАнна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником "Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение Экс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фотоЭкс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фото "На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"
Следующий материал

Последние новости

00:55
Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье
00:37
Жители Нагорного Карабаха массово покидают свои дома после поражения Видео
00:19
Что делать, если зараженный COVID-19 потерял обоняние  – советы врача Видео
13 ноября, пятница
23:59
Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19 Видео
23:45
Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел Видео
Реклама
23:45
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
23:26
Полиция планирует рейды для контроля карантина выходного дня Видео
23:15
В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня Видео
23:03
В Канаде неизвестные захватили заложников возле офиса разработчика игр
22:33
У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба Видео
22:28
В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ Видео
22:08
Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси Видео
21:52
На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой Видео
21:47
Комаровский жестко высказался о карантине выходного дня Видео
21:45
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
21:39
Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Видео
21:32
"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер
21:17
Прямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей
21:13
Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала Видео
21:13
Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу Видео
Реклама
20:59
Массовая волна COVID-19 в сборной Украины: матч с Германией под угрозой срыва Видео
20:50
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
20:45
Лукашенко рассказал о вопросах Путина к Беларуси из-за Украины Видео
20:39
Появились подробности о выходе 13 сезона Доктора Кто
20:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19 Видео
20:12
Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США Видео
20:11
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
19:59
Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли Видео
19:59
Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния Видео
19:57
Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии
19:46
Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь Видео
19:40
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
19:36
Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение Видео
19:30
Мэттью Перри назвал дату начала съемок спецвыпуска
19:30
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
19:24
Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах Видео
19:21
Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной мнение
19:12
Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина Видео
19:02
"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах
18:54
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
Реклама
18:50
"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19
18:49
Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​ Видео
18:38
Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление Видео
18:33
К чему снятся яйца: о чем говорит сон-предупреждение Видео
18:24
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
18:19
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
18:14
Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах Видео
18:12
Кровавая резня в Эфиопии: погибли сотни мирных жителей
18:08
В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​ Видео
17:45
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять