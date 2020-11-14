Анна Седокова не удержала грудь в крошечном платье

Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова похвалилась фигурой на вручении российской премии GQ Russia, на которой Моргенштерн получил главный приз.

На фоне тотальных антирекордов из-за коронавируса в мире, российские звезды прибыли покрасоваться на красной дорожке GQ Russia 2020. Анна Седокова же показала своего нового мужа, и вывалила свою огромную грудь из крошечного красного платья.

"Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна, Янис Тимма. Спасибо за прекрасный праздник и настоящий выбор Человека Года. Ведь именно врачи главные люди сегодня.

И спасибо за вашу любовь. Вчера услышала столько хороших слов. Просто быть собой это роскошь, которой мы достойны", - пишет Седокова

На фото Седокова позирует с Янисом Тиммой в пышном вечернем платье в пол, однако с разрезом на бедре до попы, и с верхом в виде корсета - настолько маленького, что огромный бюст Седоковой вывалился из платья через верх.

Поклонники оценили не только платье Седоковой и ее нового мужа, но и огромные формы девушки, которые оказались в центре внимания всех.

Анна Седокова / Instagram

"По-моему чашки в платье в груди маленькие", "Ой девочка не торопись с верой", "Красотка, как бы вам было красиво в наших изделиях", "Оч красивые глаза))) от них трудно отвести взгляд)))", - пишут в комментариях.

Напомним, что муж Анны Седоковой вначале октября заболел коронавирусом.

Анна никак не комментировала эту информацию, не подтверждая и не опровергая.