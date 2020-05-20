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"Пи***ц, сняла штаны": Седокова бесстыже обнажилась на пикантном фото

20 мая 2020, 07:15

Певица Анна Седокова показала откровенное фото у бассейна. Седокова умаялась на карантине, и решила привлечь внимание фанатов к изоляции.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра Анна Седокова похвасталась аппетитными ягодицами и огромной грудь на своем летнем фото в Instagram.

Певица решила пожаловаться поклонникам о своих проблемах, которые развернулись у нее за время карантина, а также заговорила о своей фигуре.

"Я собой очень горжусь! Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься , получилось кошмарно. Сфотографировала собаку, сняла еще в сториз, как Маша Миногарова кота. Получилось ещё хуже. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. Новые модели лежали на стуле, ткани в коробке, а я в ауте. На ВК фесте пели артисты, а я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет. Два месяца в четырёх стенах это пи***ц. А тут ещё ответственность сильной женщины перед своей семьей, командой и обществом! А я не понимаю как выйти из комнаты... Че там по завоеванию империи? Я честно старалась. Записалась на 5 новых тренингов. Скачала 16 новых книг по бизнесу. Заполонила планёр, посмотрела страницы девочек, которые меня вдохновляют. Поревела. Но начался новый день. Я встала, приняла ледяной душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно. Я завела программу которая считает мои траты. Я отказалась от не нужного. Научилась не относиться к себе как железной женщине. Я позволила себе быть слабой. Я изучаю стратегию инвестирования, поняла, что ипотека в 20 лет вообще не вариант. И что нужно все это менять. Провела 1001 переговоры и 2 часовое совещание со своими сильными девочками, и поставила новые цели. Пожалуй я завтра буду двигаться вперёд. Я просто хочу сказать, что иногда дерьмовые дни случаются. Их просто нужно пережить) Не каждый день праздник, и не каждый парень супермен.) И это нормально. Shit happens. И это нормально. И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой как на этом фото. Ведь я наконец то знаю как похудеть. Спроси меня как. P.S. Ёжик так и не вышел", - написала она.

На фото которое показала Анна Седокова она сидит на краю бассейна в светлом купальнике, который сильно обтягивает ее тугую грудь, а ягодицы едва прикрывает, так что, если бы она не сидела, то поклонники увидели бы ее ягодицы во всей красе.

Сочная грудь Анны Седоковой готова выпрыгнуть из ее крошечного купальника, и предстать перед зрителем, но это каким-то чудом не случается.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от откровений Седоковой и ее шикарной фигуры. Она получила сотни комплиментов и тысячи позитивных комментариев ее фигуре от поклонников, которые начали утверждать, что она не пухленькая, а прекрасная женщина.

Ранее украинская певица Настя Каменских завела сеть постельным фото.

Анна Седокова новости шоу бизнеса
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