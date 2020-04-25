УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой

25 апреля 2020, 06:33

Горячая певица Анна Седокова завела сеть интимным фото.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра Анна Седокова показала голое фото в своем личном Instagram.

Певица Анна Седокова, которая несколько лет ведет сольную карьеру, поделилась весьма пикантным фото.

Анна Седокова не стала подписывать свое фото, но вместо комментария написала тег, который можно перевести как "очешуительно!", и "совершенно очешуительно!".

На фото она позирует в ванной комнате или на входе в ванную - за спиной видна стеклянная дверь и плитка на полу.

На фото Седокова позирует в сексуальном белье, с распущенными волосами и снимает себя сама в зеркале. Она присела перед зеркалом так, чтобы представить во всей красе левую ягодицу и бедро на согнутой прямо перед зеркалом ноге.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"Она просто хочет, чтобы ее кто-то вдул, а эти фотки это реклама", "Как можно иметь такой плоский живот после 3 детей? Ваш секрет Аня???", " С губами перебор", "Да и фигня, что с обоих сторон стены покосились)", "Мощная", "Великолепная девушка!!!", 

"Фотошоп очевиден", "Оттр*хать ее надо как следует", "Вы решили поздравить с праздником мусульман?", "Анюта) красотка", "Хороша, чертовка", "Фигура", 

"Пойдет, есть над чем работать по ночам", "А палец зачем укусила?", "Высший Класс!", "Как бы и не позировала, мой член красивее", 

"Седакова, покажи нам порно", "Откуда такое желание демонстрировать свои сиськи всему населению мира, а не одному мужчине?! Понятно, чего все бросают...", "Седакова ТОП! Очень сексуальная женщина!",

Ранее сообщалось, что украинская супермодель Леонила Гузь топлес засветила грудь.

новости шоу бизнеса Анна Седокова
Сейчас вы просматриваете новость «"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:33
"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой
06:27
Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
06:13
Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
05:56
Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз
05:34
С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова
05:03
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
04:29
Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей
04:11
День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки
03:48
Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол
03:05
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
02:47
"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь
02:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:13
В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом Видео
01:44
"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии
01:37
Редис и бананы: рецепт простого необычного салата Видео
01:02
1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача Видео
00:54
Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса
00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара Видео
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова Видео
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19 Видео
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
21:33
Стало известно, какую должность подготовили для Цушко
21:09
Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится
21:04
Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения Видео
21:03
Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили
20:55
Выматывающая магнитная буря ударит в конце апреля – что делать Видео
20:32
Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
20:28
"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили
20:26
"Министр финансов убежал": Нефедов не ожидал внезапной отставки Видео
20:25
Стало известно, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США
19:57
"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом
19:56
Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова Видео
19:50
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни
19:41
Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса Видео
19:26
Саакашвили ошарашил заявлением о России Видео
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
18:58
В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД
18:21
Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса Видео
18:20
Со смаком хлебая: Трамп предложил лечить коронавирусом питьем чистящих средств
18:00
Ветер любви 18 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
17:40
9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
17:34
С приходом Саакашвили все изменится - станет хуже мнение
17:29
Россия намерена отправить гумконвой в Киево-Печерскую лавру Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять