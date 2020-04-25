"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой

Анна Седокова / Instagram

Экс-ВИА Гра Анна Седокова показала голое фото в своем личном Instagram.

Певица Анна Седокова, которая несколько лет ведет сольную карьеру, поделилась весьма пикантным фото.

Анна Седокова не стала подписывать свое фото, но вместо комментария написала тег, который можно перевести как "очешуительно!", и "совершенно очешуительно!".

На фото она позирует в ванной комнате или на входе в ванную - за спиной видна стеклянная дверь и плитка на полу.

На фото Седокова позирует в сексуальном белье, с распущенными волосами и снимает себя сама в зеркале. Она присела перед зеркалом так, чтобы представить во всей красе левую ягодицу и бедро на согнутой прямо перед зеркалом ноге.

Анна Седокова / Instagram

"Она просто хочет, чтобы ее кто-то вдул, а эти фотки это реклама", "Как можно иметь такой плоский живот после 3 детей? Ваш секрет Аня???", " С губами перебор", "Да и фигня, что с обоих сторон стены покосились)", "Мощная", "Великолепная девушка!!!",

"Фотошоп очевиден", "Оттр*хать ее надо как следует", "Вы решили поздравить с праздником мусульман?", "Анюта) красотка", "Хороша, чертовка", "Фигура",

"Пойдет, есть над чем работать по ночам", "А палец зачем укусила?", "Высший Класс!", "Как бы и не позировала, мой член красивее",

"Седакова, покажи нам порно", "Откуда такое желание демонстрировать свои сиськи всему населению мира, а не одному мужчине?! Понятно, чего все бросают...", "Седакова ТОП! Очень сексуальная женщина!",

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