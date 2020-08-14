"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова похвалилась откровенными фото в своем Instagram.

Певица Анна Седокова засветила огромную грудь в откровенном купальнике телесного цвета.

"Где-то всегда лето", - пишет Анна Седокова.

На фото, которое показала Анна Седокова, она лежит на животе своего парня, и показывает в камеру загорелое тело. Под купальником телесного цвета виднеется не загорелая большая грудь, которая не поместилась в крошечном наряде.

Анна Седокова / Instagram

"Аккуратно,цыцы выпадут!!!", "Вот это я понимаю фактура", "Какие глаза", "Сиськи", "Сиськи письки ", "Нихрена сиськи, как у дочки из соседнего колхоза", "А много коровка даёт молока, да мы молока не видали пока", "Вот это бидоны", "Хороша", - пишут в комментариях.

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