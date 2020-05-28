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"Я бы вдул, МилФ": Седокова взбудоражила развратным фото

28 мая 2020, 22:45

Анна Седокова развлекается и привлекла своих подписчиков. Певица показала развратное фото, а потом заменила его более скромным, но многие подписчики заметили подвох.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова завела сети своими пошленькими фото в черном слитном купальнике, которые она опубликовала в Instagram.

Анна Седокова решила принять участи в откровенном челлендже Анны Хилькевич.

"Анют, получила от тебя вызов в челлендж #подмосковныйзагар. Принимаю!", - написала Седокова, и выставила фото вечером 28 мая.

На снимке она соблазнительно отставила попку, и продемонстрировала не только сексуальные формы, но и неравномерный загар, судя по всему от шорт на бедрах.

Однако, пока поклонники не успели насмотреться на неидеальный по мнению звезды загар, она быстро заменила фото.

"Вы ничего не видели. Да?", - подписала она снимок с более крупным планом, на котором прикладывает палец к губам.

На ото Анна сделала акцент на свою огромную сочную грудь, и игриво немного продемонстрировала ягодицы под черным купальником, из которого грудь все пытается совершить побег века.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Поклонники пришли в бурный восторг от обнажения своей любимой певицы, и засыпали ее комплиментами и предложениями.

"Видели видели", "Живот?",

"Классные титьки видели", "Красавица",

"Все самое интересное все уже видели", "Пушка", "Так ничего и не видно",

"Аня, я бы Вам вдул, независимо от Вашей полноты. Все нормально. Все сексуально", "МилФ",

"Многие пишут "беременна", а я вот, прям так порадуюсь, если это правда будет", "Девять, чи десять?"

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Анна Седокова новости шоу бизнеса
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