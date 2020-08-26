Антонио Бандерас в честь исцеления от коронавируса показал эпичную битву

Антонио Бандерас / Reuters

Актер Антонио Бандерас насмешил поклонников оригинальным фото, которое сделал специально ко своему исцелению.

Антонио Бандерас переболел коронавирусом почти что бессимптомно, а теперь порадовал всех своим выздоровлением в Instagram.

"После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что сегодня поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Хочу обратиться к тем, кому повезло меньше, чем мне и к тем, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто сейчас находится в эпицентре боя", - пишет он.

Антонио Бандерас показал фото с собой в окружении коронавируса, как его изображают на иллюстрациях. Антонио Бандерас борется с заразой на фото в стиле своих боевиков.

Антонио Бандерас / Istagram

Напомним, что Антонио Бандерас признался, что подхватил коронавирус 10 августа в день своего 60-летия.