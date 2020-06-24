Фото голой Насти Каменских выдают за свежее фото с отдыха

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских всегда может впечатлить прекрасной фигурой на откровенных фото, но во время карантина в Украине девушка не злоупотрябляла такими кадрами.

Не удивительно, что особый интерес вызвали ее пикантные снимки, среди которых архивное фото совсем голой девушки, которое Настя Каменских опубликовала в Instagram еще в 2019 году.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос? Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?", - подписала Настя фото, которое она опубликовала еще в декабре 2019.

На фото она позирует голышом на качели, демонстрируя идеальные формы и сексуальную фигуру, причем в зеркале напротив можно заметить сочную грудь девушки.

Настя Каменских / Instagram

Издания решили вспомнить это фото в контексте своих новостей, и напомнить о прекрасной фигуре Насти, однако не стали указывать, что фото архивное, а не свежее - сделанное на карантине.

Тогда снимок Каменских набрал бешеную популярность, и Насте написали тысячи комплиментов, а фото набрало сотни тысяч лайков.

Напомним, что на карантине Настя Каменских щедро поделилась своими секретами питания и упражнениями для стройной фигуры.