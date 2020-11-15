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Артур Пирожков с голым задом в поддержку Дзюбы анонсировал песню

15 ноября 2020, 16:29

Российский комик Александр Рева, который прячется под псевдонимом Артур Пирожков, спровоцировал сеть голым фото. Его заподозрили в поддержке Дзюбы.

Артур Пирожков
Артур Пирожков / Instagram

Российский шоумен, звезда Камеди клаба и певец Артур Пирожков посветил голым задом на сэлфи, которое добавил к анонсу новой песни и клипа.

Фанаты заподозрили Артура Пирожкова в поддержки футболиста Дзюбы, когда артист показала голый зад в ванной, и опубликовал его в Instagram.

"Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!!! И не забудьте, в ближайшую пятницу премьера новой песни и клипа", - написал он.

Артист повторил популярный мем, смысл которого в том, что человек делает сэлфи в ванной, на котором выглядит вполне нормально, но в зеркале можно разглядеть, что же не так. В случае с Артуром Пирожковым - в зеркале он засветил голый зад.

Артур Пирожков
Артур Пирожков / Instagram

"Сань, у тебя там Пирожков ходит по фону", "ПРОСТО КАШПИРОВСКИЙ", "Фото было в поддержку Артёма, но забыл вовремя выложить? ))", "Готовься к тому, что сейчас многие начнут искать связь между названием песни #тудымсюдым и отражением в зеркале!", - пишут ему в комментарии звездные друзья.

Напомним, ранее в Сети опубликовали интимное видео с участием игрока Зенита и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На опубликованных кадрах обнаженный Дзюба лежит на кровати и занимается самоудовлетворением.

Александр Рева Артур Пирожков новости шоу бизнеса
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