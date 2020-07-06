Ассия Ахат без белья сверкнула грудью в экзотическом наряде

Ассия Ахат / Главред

Певица и скрипачка Ассия Ахат взбудоражила пикантными фото в соцсетях.

Украинская скрипачка, которая призналась Главреду, какое ее настоящее имя, поделилась пикантными фото в своем Instagram к празднику Ивана Купала, который традиционно издавна празднуют в Украине.

"В стиле бохо", - подписала Ассия фото, добавила теги Ивана Купала.

На фото которые Ахат опубликовала в соцсетях, Ассия позирует в тончайшей длинной рубашке или платье, полностью расстегнутом впереди, так что в огромном декольте засветилась грудь артистки.

Две половинки наряда связанные черными ниточками, которые с трудом удерживают шикарный наряд и пышную грудь скрипачки, а образ органично дополняет веночек на голове.

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Ассия Ахат / Instagram

Ассия Ахат / Instagram

Поклонники начали с восторгом отзываться на новые фото, и, естественно вспомнили про Ивана Купала.

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