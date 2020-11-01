Астафьева высказалась о своих обнаженных фото и о сексе

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Известная модель, певица и актриса Даша Астафьева (бывшая солистка герл-бэнда Nikita) опубликовала в Сети откровенный пост.

На своей странице в Instagram артистка ответила всем тем, кто часто ее обвиняет в излишней откровенности и сексуализации своего образа. Поскольку Астафьева известна тем, что регулярно снимается в откровенных фотосессиях и выставляет снимки на всеобщее обозрение.

"Хочу затронуть тему, которая для меня действительно является движущей силой по жизни. Думаю, многие из вас знают, как долго меня обвиняли в излишней откровенности. Как часто я становилась примером необоснованной агрессии и обвинений. Поэтому я хочу стать в защиту искренности своей природы!", ‒ заявила она.

По мнению Астафьевой, на сексуальной энергии в принципе строится человеческая жизнь.

"На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов. Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие! Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний", ‒ написала она.

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