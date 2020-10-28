Австралийская модель соблазнительно показала шикарное тело в пикантном наряде

Эбби Доус / Instagram

Известная австралийская модель и фитнес-тренер Эбби Доус поразила своих 2,5 млн фолловеров откровенным фото.

Сексуальный снимок 31-летняя девушка опубликовала в социальной сети Instagram. Доус позировала фотографу, будучи одетой только в черные трусы с высокой талией и белое сетку-парео. Лифчика на большой груди не было вовсе.

К слову, Эбби Доус родилась и выросла в австралийском мегаполисе Сидней. С детства мечтала стать моделью, а сейчас старается жить и работать только там, где много солнца и морского воздуха. Сама девушка называет себя "ребенком пляжа", а отпуск чаще всего проводит в Таиланде.

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