Айза засветила грудь на интимном фото во время купания

Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/

Бьюти блогер, владелица салонов красоты, телеведущая и рэп-исполнительница Айза похвалилась татуировками на голом теле с отдыха на Мальдивах.

Светская львица Айза часто предпочитает эпатировать публику, а иногда даже показывать слишком откровенные фото в Instagram. На новом фото Айза позировала под тропическим душем на своем отдыхе.

На фото голая Айза принимает душ и поворачивается и позирует стоя спиной к фотографу. Девушка продемонстрировала свои татуировки и засветила сексуальную грудь, повернувшись в полуоборота к фотографу.

"Голож*пый философ", - подписала девушка свой снимок.

Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/

Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/

"Фото огонь - для бодрящего настроения на день. Спасибо Айза", "Божественная", "Потрясающе красиво", "Обожаю", "Ничего себе", - пишут ей в комментариях к фото.

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