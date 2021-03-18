Айза засветила грудь на интимном фото во время купания

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова побаловала поклонников очень горячим обнаженным фото.
Бьюти блогер, владелица салонов красоты, телеведущая и рэп-исполнительница Айза похвалилась татуировками на голом теле с отдыха на Мальдивах.
Светская львица Айза часто предпочитает эпатировать публику, а иногда даже показывать слишком откровенные фото в Instagram. На новом фото Айза позировала под тропическим душем на своем отдыхе.
На фото голая Айза принимает душ и поворачивается и позирует стоя спиной к фотографу. Девушка продемонстрировала свои татуировки и засветила сексуальную грудь, повернувшись в полуоборота к фотографу.
"Голож*пый философ", - подписала девушка свой снимок.
"Фото огонь - для бодрящего настроения на день. Спасибо Айза", "Божественная", "Потрясающе красиво", "Обожаю", "Ничего себе", - пишут ей в комментариях к фото.
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Айза Долматова - что известно о блогерше и певице
- Как известно, Айза была замужем за рэпером Гуфом с 2008 года по 2014 год. У них родился сын Сами в 2010 году.
- С 2015 по 2020 гг Айза была замужем за Дмитрием Анохиным, от которого родила Элвиса.
- Широкую популярность девушка получила во время брака с Гуфом. После развода они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают сына.