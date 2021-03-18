УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Айза засветила грудь на интимном фото во время купания

18 марта 2021, 14:29

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова побаловала поклонников очень горячим обнаженным фото.

Айза Долматова
Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/

Бьюти блогер, владелица салонов красоты, телеведущая и рэп-исполнительница Айза похвалилась татуировками на голом теле с отдыха на Мальдивах.

Светская львица Айза часто предпочитает эпатировать публику, а иногда даже показывать слишком откровенные фото в Instagram. На новом фото Айза позировала под тропическим душем на своем отдыхе.

На фото голая Айза принимает душ и поворачивается и позирует стоя спиной к фотографу. Девушка продемонстрировала свои татуировки и засветила сексуальную грудь, повернувшись в полуоборота к фотографу.

"Голож*пый философ", - подписала девушка свой снимок.

Айза Долматова
Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/
Айза Долматова
Айза Долматова / instagram.com/aizalovesam/

"Фото огонь - для бодрящего настроения на день. Спасибо Айза", "Божественная", "Потрясающе красиво", "Обожаю", "Ничего себе", - пишут ей в комментариях к фото.

Как ранее сообщал Главред, звезда Великолепного века Мерьем Узерли поразила кардинальным преображением.

Айза Долматова - что известно о блогерше и певице

  • Как известно, Айза была замужем за рэпером Гуфом с 2008 года по 2014 год. У них родился сын Сами в 2010 году.
  • С 2015 по 2020 гг Айза была замужем за Дмитрием Анохиным, от которого родила Элвиса.
  • Широкую популярность девушка получила во время брака с Гуфом. После развода они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают сына.
Алексей Долматов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Айза засветила грудь на интимном фото во время купания». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентацииЛитвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Готовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган МарклГотовит новый удар: СМИ выяснили, зачем понадобилось интервью Меган Маркл В скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель ОбамаВ скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель Обама Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страныДорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны Слава Каминская призналась в изменах мужу во время бракаСлава Каминская призналась в изменах мужу во время брака

Последние новости

14:50
Sony неожиданно показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5
14:47
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
Реклама
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:47
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
Реклама
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
11:25
Ученые узнали, какие мужчины вредны для здоровья женщины Видео
11:12
Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: в чем разница Видео
11:07
Степанов объявил о сроках вспышки COVID-19 и оценил шансы на локдаун Видео
11:06
Жданов назвал главную причину, почему Путин не пойдет войной на Украину Видео
10:55
В Австрии вспыхнул скандал из-за полета канцлера на самолете Фирташа Видео
10:50
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
10:30
Военный эксперт сделал громкое заявление о мирном плане по Донбассу
10:29
Почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским мнение Видео
10:24
У Зеленского раскрыли планы по закону о коллаборационизме Видео
10:23
Может отравить: какая полезная добавка опасня для здоровья Видео
10:14
Эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину Видео
09:56
Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ Видео
09:36
Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон Видео
09:24
В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады" Видео
08:58
СМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ Видео
08:46
Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой Видео
Реклама
08:44
Как ради "бандеровской дули" в сторону РФ Украина ссорится с соседями мнение
08:18
В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе Видео
08:17
Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года Видео
07:44
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
07:41
РФ срочно отзывает своего посла в США для консультаций: в чем причина Видео
07:12
Украину накроют дожди и снег: чего ждать от погоды на сегодня Видео
07:12
Мерьем Узерли поразила кардинальным преображением
06:57
С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться" мнение
06:34
"РФ купила Европу": Кравчук выступил за присоединение США к нормандским переговорам Видео
06:02
Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять