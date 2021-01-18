"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото

Российская артистка Татьяна Котова пошутила и поделилась своим откровенным фото с поклонниками.
Российская певица Татьяна Котова, которая недавно публиковала фото с отдыха заграницей, поделилась провокационным кадром, на котором позировала без белья.
Татьяна Котова топлес нарядилась только в один фартушок, и соблазнительно показала, как готовит кушать. Бывшая солистка ВИА Гра пожелала всем доброго утра, показывая свою огромный бюст в тоненьком фартухе, и пошутила о том, что недоброго его только тем, кто отдыхает на Мальдивах.
"Доброе утро всем! Кроме тех, кто на Мальдивах", - пишет она.
"Вы так постоянно готовите?" - "только по воскресеньям", - ответила она
На самом деле, это снимок, который не вошел в ее пост про приготовление настоящей итальянской пиццы.
- "Дело не в утреннем завтраке и не в Мальдивах . Фото, ракурс, Татьяна",
- "Эротический завтрак)))",
- "Ах, баловница! Булочки к овощам"
- "Отличная фотография по фото видно что вы хотите приготовить яичницу с помидорами",
- "Какие интересные ингредиенты на кухне!",
- "Господи! Какая же Вы шикарная",
- "Этот утренний сис восхитительный", - пишут в комментариях.
Ранее украинская певица Tayanna полностью голая показала фото во время купания в ополонке.