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"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото

18 января 2021, 07:15

Российская артистка Татьяна Котова пошутила и поделилась своим откровенным фото с поклонниками.

Татьяна Котова
Татьяна Котова / Instagram

Российская певица Татьяна Котова, которая недавно публиковала фото с отдыха заграницей, поделилась провокационным кадром, на котором позировала без белья.

Татьяна Котова топлес нарядилась только в один фартушок, и соблазнительно показала, как готовит кушать. Бывшая солистка ВИА Гра пожелала всем доброго утра, показывая свою огромный бюст в тоненьком фартухе, и пошутила о том, что недоброго его только тем, кто отдыхает на Мальдивах.

"Доброе утро всем! Кроме тех, кто на Мальдивах", - пишет она.

Татьяна Котова
Татьяна Котова / Instagram

"Вы так постоянно готовите?" - "только по воскресеньям", - ответила она

На самом деле, это снимок, который не вошел в ее пост про приготовление настоящей итальянской пиццы.

Татьяна Котова
Татьяна Котова / Instagram
Татьяна Котова
Татьяна Котова / Instagram
  • "Дело не в утреннем завтраке и не в Мальдивах . Фото, ракурс, Татьяна",
  • "Эротический завтрак)))",
  • "Ах, баловница! Булочки к овощам"
  • "Отличная фотография по фото видно что вы хотите приготовить яичницу с помидорами",
  • "Какие интересные ингредиенты на кухне!",
  • "Господи! Какая же Вы шикарная",
  • "Этот утренний сис восхитительный", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Tayanna полностью голая показала фото во время купания в ополонке.

Татьяна Котова новости шоу бизнеса
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