O.Totvald снова остался без барабанщика - Hebi покинула группу

Анастасия Середа - Hebi / Instagram

Анастасия Середа - настоящее имя Hebi, которая в 2019г году выступала барабанщицей O.Torvald, и она рассталась с коллективом, о чем написала в своем Instagram.

Одновременно, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич опубликовал свою реакцию на уход Hebi, и анонсировал концерты на 2020 год.

Фанаты наконец узнали настоящее имя Hebi и ее возраст, но закидывают всех вопросами об истинной причине ухода Hebi - музыканты описали ее как "пути разошлись". По словам Анастасии, она переехала в Россию.

"Ребята, важная информация! Меня зовут Анастасия Середа и мне 21 год)Так сложилось, что я решила покинуть группу О.Torvald. Наши пути, к сожалению, расходятся, но я очень рада тому времени, что мы провели вместе. Я благодарна за то, что была тепло принята в семью, спасибо за бесценный опыт, приобретённый здесь, за туры, концерты, вписки и душевные разговоры. Двигайтесь только вперёд, я верю в вас, люблю и никогда не забуду. Сейчас я уже дома, впереди очень много работы. Я не собираюсь прекращать барабанную деятельность, так что если тебе интересно моё творчество, оставайся со мной и следи за новостями", - пишет она.

"Давай в Россию , Москва , Питер , возможностей много!!!)", "я уже здесь)", - пишет она.

Поклонники массово благодарят ее за музыку и год в O.Torvald.

"спасибо за этот яркий год в оторвальд. Надеюсь увидеть тебя в других мегакрутых группах", "Очень грустно((( Безумно благодарна тебе и Оторвальд, за то что я сделала шаг на встречу к своей мечте!! Удачи тебе", "Малишка, ми за тобою сумуватимемо", "*звук разбитого сердца*, но я всё равно желаю тебе удачи во всех начинаниях, девочка-огонь! Безумно счастлива, что мне удалось услышать тебе с ребятами. и конечно, спасибо за самые уютные обнимашки", - пишут в комментариях.

Женя Галич написал трогательное прощальное сообщение своей єкс-барабанщице.

"Плыви, малышка. Впереди огромное море, со штормами и штилями. По другому никак. Ты сможешь. Я верю, хоть и огромная дыра внутри", - написал он.

Тем временем, на официальном аккаунте в прощание с Hebi отметили, что она всегда останется частью семьи O.Torvald.

После окончания карантина они анонсируют новые концерты.

"Минулий рік був для нас дуже насиченим та емоційним: новий альбом, нова музика, нові колаборації, нові люди в нашому житті. Але карантин привніс свої коррективи. На жаль, іноді людські шляхи розходяться, бо вони по-різному дивляться на майбутнє.Сьогодні Hebi перестає бути частиною гурту, але залишається частиною нашої сім'ї. Ми вдячні їй за свій свіжий погляд на нашу музику, драйв та молодість)Мала, дякуємо за все, що ти для нас зробила, ти крута! А твоє обличчя і надалі буде нас радувати на тілі Курта Кобейна на постері у студії", - говорится в сообщении.

Кроме того, группа заинтриговала новым барабанщиком.

Группа O.Torvald существует с 2005 года - она была основана в Полтаве, потом музыканты перебрались в Киев. Группа основана Женей Галичем и Денисом Мизюком. Группа стала популярна благодаря своей альтернативной музыке, с уклоном в металл, хард-рок и даже иногда панк.

В 2017 году O.Torvald представили Украину на Евровидении, но не победили. Группа регулярно принимает участи во всех возможных фестивалях, и гастролирует по Украине и Европе.

На карантине Женя Галич вел онлайн шоу на ютубе, где общался с украинскими селебритис.

O.Torvald Дискография

О.Torvald (2008)

В тобі (2011)

Акустичний (2012)

Примат (2012)

Ти є (2014)

#нашілюдивсюди (2016)

Бісайди (2017)

Diller Kaifu (2019)

O.Torvald – Состав

Евгений Галич — вокал (2005-н.в), ритм-гитара (2011-н.в)

Денис Мизюк — соло-гитара, бэк-вокал (2005-н.в)

Николай "Полярник" Райда — диджей, клавишные, доп.гитара (2008-н.в)

Евгений Ильин — бас-гитара (2017-н.в)

Бывшие участники

Hebi (Анастасия Середа) — ударные (2019-н.в.)

Александр Солоха — ударные (2011-2017, 2018)

Александр Нечипоренко — ритм-гитара (2005—2011)

Андрей Литвинюк — ударные (2005—2008)

Владимир Яковлев — ударные (2008—2011)

Игорь Одарюк — бас-гитара (2005—2010)

Дмитрий Маличев — бас-гитара (2010—2011)

Владимир Ярошенко — бас-гитара (2011—2014)

Никита Васильев — бас-гитара, бэк-вокал (2014—2017)

Вадим Колисниченко — ударные (2018)

Напомним, перед началом карантина в Украине группа Время и Стекло объявила о прекращении своего существования.

Позитив и Надя Дорофеева объяснили причины распада группы Время и Стекло в специальном интервью.