Белла Хадид без лифчка поиграла с грудью в пикантной фотосессии

Белла Хадид / Instagram

Американская супермодель Белла Хадид, которая уже несколько лет признается самой красивой женщиной мира и самой популярной моделью, поделилась пикантными фото, и восхитила поклонников.

Белла Хадид в Instagram показала возбужденную грудь на фотосессии.

Модель позировала для камеры фотографа Паркера Хита, и показала самые понравившиеся фото с сета и бэкстейдж съемок.

На фото Белла позирует в белых штанах и стрингах, которые были видны над штанами с низкой талией. Белла Хадид не надела лифчик, но примерила белую хлопковую футболку, которую подняла вверх, и завязала узлом так, что ткань максимально обтянула сочную грудь модели.

Для фотосессии Белла поиграла с футболкой и грудью, чтобы фотограф смог выбрать самое удачное фото.

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от фотосессии Беллы Хадид, всего за пару часов ее пости с фото набрал почти миллион лайков и тысячи комментарии на десятке языков.

Ранее Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников откровенным фото без белья, позируя совершенно голышом, и прикрываясь только вениками.