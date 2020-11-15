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Белла Хадид случайно показала соски на откровенном фото

15 ноября 2020, 18:55

Самая знаменитая модель в мире Белла Хадид решила показать слишком откровенное фото, и произвела неожиданный фурор.

Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Американская модель Белла Хадид обнажилась для благотворительной акции Chrome Hearts в коллаборации с Feeding America. Модель приняла участие в рекламе новой коллекции популярного бренда, 100% выручки с которого пошло на помощь для людей, которые в ней нуждаются во время коронавирусного карантина.

Белла Хадид опубликовала свое голое фото, чтобы проинформировать, что акция закончилась солд-аутом очень быстро. При этом модель не очень старалась заретушировать соски на груди, которые были видны на фото.

"Когда восемь месяцев назад началась пандемия, чувство паники и печали распространилось по всей планете... Каждое утро я начинала просто собираться со своими мыслями, надеясь, что смогу проявить счастье и сытость для всех, кто борется. К сожалению, я должна сказать, что я не настолько сильная, но я знал, что мне нужно куда-то вложить свою энергию, чтобы помочь", - рассказала она накануне, зачем решилась на коллаборацию.

Модель приложила все свои силы, чтобы помочь нуждающимся во время карантина.

"Мысль о том, как мне повезло быть здоровой, в безопасности, накормленной и любимой, в то время как было так много семей и детей, чувствующих полную противоположность, полностью захлестывала мой мозг каждый божий день, с той минуты, как я просыпалась, и до минуты, когда я шла в спать. Я была опустошена, думая о том, что дети не обедают в школе или родители не могут обеспечить свои семьи так, как они хотели бы и заслуживают. Помня об этом, я решила сидеть каждый день в течение нескольких месяцев, чтобы лично поработать над этими рубашками, специально для вас, в надежде, что я смогу в конечном итоге продать их за Feeding America. Всегда на связи, меня постоянно вдохновляла семья Старков из Chrome Hearts. Они постоянно используют свои ресурсы для производства СИЗ, защищая при этом здоровье и благополучие своих рабочих. Спасибо Ричарду, Лори-Линн, Джесси Джо, Кристиану, Фрэнки-Белль и Мэтту за то, что позволили мне поработать над этим проектом и за предоставленную нам возможность помогать людям через Feeding America. Я люблю вас и бесконечно благодарна за щедрое сердце. 100% выручки от проекта пойдет на Feeding America, и я отвечаю за это. PS. Мне жаль, что их больше нет. Скоро мы сделаем это снова. Люблю вас. PPS конечно унисекс :)", - рассказала она о своей работе с Feeding America.

На фото, которые при этом показала Белла, она сидит в красном парике и красных лакированных высоких сапогах, в одних только трусиках телесного цвета.

Белла Хадид повернулась в полуоборота, засветила голую грудь, но пришлось отретушировать фото, чтобы не произошел бан за соски.

Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram

Поклонники положительно приняли инициативу Беллы, и пришли в восторг от фото топлес - за день оно собрало более 1,7 миллионов просмотров.

Напомним, что украинская модель Алина Байкова регулярно работает с волонтерами, и занимается доставкой еды людям, которым ее не хватает, и у которых ее нет, но они нуждаются.

С 14 ноября в Украине в ответ на распространение коронавируса приняли новые ограничения "выходного дня", но ряд городов, и представители сферы развлечения отказались выполнять требования.

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