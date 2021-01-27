УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом

27 января 2021, 18:42

Украинская блогерка, бывшая "холостячка" Даша Квиткова рассказала как болеть коронавирусом во время беременности.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / Instagram

Недавно Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что они скоро станут родителями. Теперь, спустя какое-то время, Даша Квиткова рассказала, как переживала токсикоз, и в неподходящее время беременности заболела Covid-19.

В своем Instagram Даша описала, как тяжело у нее проходил токсикоз, который заставил исключить из рациона большую часть блюд и большинство видов занятий, а также, как она начала бороться с коронавирусом.

"Скажу честно, что когда я слышала об этом периоде, я даже не представляла каков он на самом деле. Я не хочу показывать вам только идеальную картинку и врать. Я обычный человек и мне было плохо. Нет, плохо — это не то слово, которое бы в точности описало мое состояние", - говорит девушка.Читайте такжеТравы, которые уменьшают тревожность во время беременности

По ее словам, токсикоз начался на 6-й неделе беременности и продлился до 11-й. Во время токсикоза, единственное положение, в котором она могла быть — это лежа, и то, там тоже были свои нюансы.

"Были дни, когда я просто встать не могла, а были, когда я приезжала на съемку и тут же заканчивала ее, потому что просто не вывозила. Во время этого периода меня отвернуло от всех моих любимых блюд. Единственное, что меня спасало — это хлопья с холодным молоком и перец с колбаской", - говорит девушка

В течении месяца она вообще ничего не могла делать, есть, и ничего не спасало. Обострились головные боли, которые ничем не снимались, начались нереальные боли в деснах.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / instagram

"Чуть позже я заболела на Covid-19. К тошноте и головной боли, прибавилась еще температура и ломота в теле. Первая ночь была самой сложной, так как был замкнутый круг. У меня было обезвоживание и мне нужно было пить воду, а я не могла, потому что каждый раз я оказывалась с обнимку с туалетом(ну, как есть). Нужно было поспать, а я не могла, так как голова болела неистово. Мы вызвали скорую", - вспомнила девушка.

Во время коронавируса она прошла курс капельниц, и лечения, которые с ней вместе перенес малыш. Врач назвал его "боевым", так как он перенес еще и коронавирус.

Однако, токсикоз и коронавирус постепенно прошли, и девушка снова почувствовала себя прекрасно.

  • Напомним, в середине января Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что ждут ребенка.
  • В середине января Даша была на 4,5 месяце беременности, прошло более месяца, как закончился токсикоз, и они вылечили коронавирус.
  • Никита Добрынин и Даша Квиткова - участники проекта Холостяк 9. Они не только счастливо завершили шоу, но и создали настоящие крепкие отношения.
  • В мае 2020 года они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.
Никита Добрынин новости шоу бизнеса Даша Квиткова
Сейчас вы просматриваете новость «Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушиванияГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания Умерла Натэлла Ас: вокалистка группы ВостокУмерла Натэлла Ас: вокалистка группы Восток Умер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и КиркороваУмер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и Киркорова "Россия проснулась": известная актриса резко высказалась о протестах сторонников Навального"Россия проснулась": известная актриса резко высказалась о протестах сторонников Навального Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зовСкончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов
Следующий материал

Последние новости

19:32
Каннский кинофестиваль перенесли: названа новая дата
19:21
Появились результаты расследования о подпольной VIP-вакцинации Видео
19:14
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
19:01
Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности Видео
18:42
Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом
Реклама
18:36
Британия угрожает России новыми санкциями: за что хотят наказать Видео
18:29
Снежный "апокалипсис": в Одессе ученикам разрешили не ходить в школу Видео
18:26
Судьба Северного потока-2: у Лаврова раскритиковали США и обратились к Евросоюзу Видео
18:23
Дата поставки вакцины от коронавируса в Украину неизвестна - Ляшко Видео
17:57
СМИ обнародовали неожиданные детали об избитом в Париже украинце и его матери Видео
17:57
Врач поведал, из-за чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом Видео
17:56
Резкая температура и слабость: мужчина получил прививку от коронавируса и скончался Видео
17:41
Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски Видео
17:35
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
17:34
10 главных привычек женщин, которые всегда в форме Видео
17:32
Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V Видео
17:16
Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы Видео
17:12
Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой
17:10
Невероятный хумус — простой и классический рецепт Видео
16:51
В украинской разведке спрогнозировали, как повлияет на Россию болезнь Путина Видео
Реклама
16:49
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
16:35
Отмена законов, популизм и хаос: грозит ли Украине закон о референдуме
16:29
Сергей Бабкин рассказал, когда на самом деле узнал о болезни глаз
16:26
Зеленский передумал распускать КСУ: из Рады отозвана законодательная инициатива Видео
16:19
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
16:13
Лишение права на голос и санкции за паспорт страны-агрессора: в Украине планируют запустить двойное гражданство Видео
16:09
Правительство утвердило ипотеку под 7%: какие условия кредита Видео
16:05
В мэрии Киева ответили, поднимут ли цену на проезд в метро Видео
16:01
Через WhatsApp распространяется новый вредоносный червь для Android - эксперты
15:32
Упражнение Кегеля: зачем оно нужно и как его делать Видео
15:28
Госзаказ на 666 тысяч: в детские библиотеки Украины разослали книги про однополую любовь Фото Видео
15:26
В Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft
15:14
Посадки за ложь в е-декларациях: у Зеленского объявили о важном решении
15:13
Анастасия Волочкова бросила жениха перед свадьбой
14:57
Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех" и рассказал о любви к Европе Видео
14:44
Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку
14:31
Криклий исключил сворачивание реформы дипломирования моряков
14:14
Модель Playboy порезала подругу ножом в пьяной драке
14:07
Стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии Видео
14:07
Скандал в СБУ: Нескоромный объявил о "сенсационной" пресс-конференции Видео
Реклама
14:01
Интуитивное питание: что нужно знать о новой анти-диете Видео
13:57
Родригес переснимает серию фильмов Дети шпионов
13:43
Слабое освещение и сексуальное влечение: 7 причин расширеных зрачков Видео
13:41
Украина накажет российские авиакомпании за полеты в Крым: кого ждут санкции Видео
13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена Видео
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду Видео
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять