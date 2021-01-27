Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом

Даша Квиткова / Instagram

Недавно Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что они скоро станут родителями. Теперь, спустя какое-то время, Даша Квиткова рассказала, как переживала токсикоз, и в неподходящее время беременности заболела Covid-19.

В своем Instagram Даша описала, как тяжело у нее проходил токсикоз, который заставил исключить из рациона большую часть блюд и большинство видов занятий, а также, как она начала бороться с коронавирусом.

"Скажу честно, что когда я слышала об этом периоде, я даже не представляла каков он на самом деле. Я не хочу показывать вам только идеальную картинку и врать. Я обычный человек и мне было плохо. Нет, плохо — это не то слово, которое бы в точности описало мое состояние", - говорит девушка.Читайте такжеТравы, которые уменьшают тревожность во время беременности

По ее словам, токсикоз начался на 6-й неделе беременности и продлился до 11-й. Во время токсикоза, единственное положение, в котором она могла быть — это лежа, и то, там тоже были свои нюансы.

"Были дни, когда я просто встать не могла, а были, когда я приезжала на съемку и тут же заканчивала ее, потому что просто не вывозила. Во время этого периода меня отвернуло от всех моих любимых блюд. Единственное, что меня спасало — это хлопья с холодным молоком и перец с колбаской", - говорит девушка

В течении месяца она вообще ничего не могла делать, есть, и ничего не спасало. Обострились головные боли, которые ничем не снимались, начались нереальные боли в деснах.

Даша Квиткова / instagram

"Чуть позже я заболела на Covid-19. К тошноте и головной боли, прибавилась еще температура и ломота в теле. Первая ночь была самой сложной, так как был замкнутый круг. У меня было обезвоживание и мне нужно было пить воду, а я не могла, потому что каждый раз я оказывалась с обнимку с туалетом(ну, как есть). Нужно было поспать, а я не могла, так как голова болела неистово. Мы вызвали скорую", - вспомнила девушка.

Во время коронавируса она прошла курс капельниц, и лечения, которые с ней вместе перенес малыш. Врач назвал его "боевым", так как он перенес еще и коронавирус.

Однако, токсикоз и коронавирус постепенно прошли, и девушка снова почувствовала себя прекрасно.