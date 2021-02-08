Беременная Эмили Ратаковский голышом снялась для провокационного фото

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata/

Американская модель и блогер Эмили Ратаковски оказалась беременна во время карантина из-за коронавируса. Красотка постоянно принимала участие в фотосессиях, и снималась голышом и в модных нарядах так, что показала всю свою красоту с округлым животиком.

Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новое откровенное фото - черно-белое без какой-либо одежды и цензуры. Девушка распустила и растрепала свои длинные отросшие волосы, которые достигают до попы, и прикрыла соски рукой, но не стала скрывать невероятных ножек, бедер и даже увеличившуюся за время беременности груди.

"Я так невероятно благодарна за этот особенный момент в моей жизни, запечатленный сотрудниками и друзьями для коллаборации моей мечты. Спасибо!! Я здесь на 33 неделе", - пишет она

Поклонники Ратаковски были впечатлены таким фото - всего за два часа оно набрало почти миллион лайков и тысячки комментариев.

Напомним, Эмили Ратаковски сообщила о беременности в октябре 2020 года. Она очень много времени уделяет рассуждению о будущем ребенка. Также она не преминет показать новое пикантное фото с беременным животом и сочной грудью.