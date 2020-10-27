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Беременная Ратаковски показала шикарное голое тело на фото

27 октября 2020, 18:22

Едва-едва объявив о своей беременности, Эмили Ратаковски выложила в Сеть целую порцию своих голых фото.

Эмили Ратаковски засветила соски
Эмили Ратаковски / Instagram

Эмили Ратаковски, известная американская модель и актриса (Исчезнувшая, 127 ударов в минуту), которая накануне объявила о своей беременности, опубликовала в Сети новую порцию откровенных фото.

29-летняя модель выложила снимки на своей странице в социальной сети Instagram. Часть снимков Ратаковски сделала для легендарного глянцевого модного журнала Vogue, а часть ‒ в виде селфи.

"Я слишком скромна, чтобы иметь ложные представления о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до моей беременности: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", — рассказала модель журналистам.

Фотографии полуобнаженной и полностью обнаженной модели с заметным животом вызвали огромный интерес ее фоловеров и подписчиков. Снимки быстро собрали 2,5 миллионов лайков и боле 10 тысяч комментариев.

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Эмили Ратаковски - что было ранее:

  • К слову, в 2018-м Ратаковски стала женой актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
  • Ратаковски занимается не только отстаиванием прав женщин и благотворительностью. Уже несколько лет она развивает собственный бренд белья Inamorata.
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