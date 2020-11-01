Беременная Ратаковски повторила "голый" снимок Деми Мур

Модель повторила легендарный откровенный снимок актрисы.
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски (Исчезнувшая, 127 ударов в минуту, Красотка на всю голову) решила повторить легендарную фотосессию голливудской звезды Деми Мур для журнала Vanity Fair.
Снимок девушка выложила в Сеть на своей странице в социальной сети Instagram. Ратаковски опубликовала фото в разделе Сторис. На нем она запечатлена в черном лифчике, трусах и белой рубашке – именно в таком наряде предстала Дэми Мур во время фотоссесии для Vanity Fair в 1991 году (тогда актриса была беременна дочерью Скаут ЛаРу Уиллис).
Эмили повторила даже прическу актрисы – по всей вероятности, либо надела парик с короткой черной стрижкой, либо же уложила свои волосы аналогичным образом.
Эмили Ратаковски беременна - что было ранее:
- Модель объявила о том, что беременна от мужа (актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда)
- Буквально через день Ратаковски выложила в Сеть новую порцию своих откровенных фото в голом виде и в белье.
Автор: Дмитрий Видоменко