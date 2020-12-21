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Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус

21 декабря 2020, 17:27

Украинская телеведущая Василилас Фролова, которая в 42 года ждет первенца, заразилась коронавирусом.

Василиса Фролова
Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Украинская ведущая и модель Василила Фролова, которая работает на канале Прямой, объявила, что она где-то подцепила коронавирус. Теперь она, в соответствии с украинскими законами должна установить приложение Дия и изолироваться дома.

"Никогда ещё нашатырь так НЕ пах", - написала Василиса Фролова, и добавила фото в маске с нарисованной бациллой. К посту она прикрепила хэштег #привітковід.

Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.

Василиса Фролова
Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления:

  • "Не странно что Вы заболели. Ганять с животом в Дубаи в такое время это безответственно. Здоровья вам",
  • "Скорейшего выздоровления вам с малышом , и чтоб прошло без последствий , здравия вам "
  • "Васенька, пусть все пройдёт в легкой форме",
  • "Одужуйте якнайшвидше!",
  • "Нехай пройде найлегшим шляхом"

Напомним, хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких. Чапкису сделали два тесты на коронавирус.

Василиса Фролова новости шоу бизнеса Коронавирус Киев
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