Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Украинская ведущая и модель Василила Фролова, которая работает на канале Прямой, объявила, что она где-то подцепила коронавирус. Теперь она, в соответствии с украинскими законами должна установить приложение Дия и изолироваться дома.

"Никогда ещё нашатырь так НЕ пах", - написала Василиса Фролова, и добавила фото в маске с нарисованной бациллой. К посту она прикрепила хэштег #привітковід.

Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Не странно что Вы заболели. Ганять с животом в Дубаи в такое время это безответственно. Здоровья вам",

"Скорейшего выздоровления вам с малышом , и чтоб прошло без последствий , здравия вам "

"Васенька, пусть все пройдёт в легкой форме",

"Одужуйте якнайшвидше!",

"Нехай пройде найлегшим шляхом"

Напомним, хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких. Чапкису сделали два тесты на коронавирус.