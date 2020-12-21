Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус

Украинская телеведущая Василилас Фролова, которая в 42 года ждет первенца, заразилась коронавирусом.
Украинская ведущая и модель Василила Фролова, которая работает на канале Прямой, объявила, что она где-то подцепила коронавирус. Теперь она, в соответствии с украинскими законами должна установить приложение Дия и изолироваться дома.
"Никогда ещё нашатырь так НЕ пах", - написала Василиса Фролова, и добавила фото в маске с нарисованной бациллой. К посту она прикрепила хэштег #привітковід.
Много о своих симптомах ведущая не писала, но отметила, что не чувствует запахов.
Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления:
- "Не странно что Вы заболели. Ганять с животом в Дубаи в такое время это безответственно. Здоровья вам",
- "Скорейшего выздоровления вам с малышом , и чтоб прошло без последствий , здравия вам "
- "Васенька, пусть все пройдёт в легкой форме",
- "Одужуйте якнайшвидше!",
- "Нехай пройде найлегшим шляхом"
Напомним, хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких. Чапкису сделали два тесты на коронавирус.
Автор: Александр Галаджий