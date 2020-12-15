"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Известная тренер Анита Луценко, которая когда-то занималась подготовкой участников на шоу Зважені та щасливі, похвасталась идеальной фигурой.

Анита Луценко в Instagram обнажилась и понежилась в лучах солнца.

36-летняя Луценко опубликовала фотографию, на которой сидит в постели утром как будто бы после пробуждения. На снимке Анита позирует полностью обнаженной, к камере развернувшись спиной.

Она продемонстрировала этим все соблазнительные линии натренированной спины. Девушка отметила, что фото сделано в Сан-Диего в Калифорнии.

"День 5", - подписала она снимок, оставив хэштег утро.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

"Очень сексуальная !", "Бесподобно", "Фото - идеальное! Модель, свет, композиция! Если женщина умная, то она и красивая и сексуальная - это всё про вас)", "Не фото...,а бомба!", "Сексуальна небезпечна", "Я восхищаюсь вами", - пишут ей в комментариях

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