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"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной

15 декабря 2020, 07:15

Знаменитая фитнес-тренер Анита Луценко побаловала поклонников откровенным фото в постели.

Анита Луценко
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Известная тренер Анита Луценко, которая когда-то занималась подготовкой участников на шоу Зважені та щасливі, похвасталась идеальной фигурой.

Анита Луценко в Instagram обнажилась и понежилась в лучах солнца.

36-летняя Луценко опубликовала фотографию, на которой сидит в постели утром как будто бы после пробуждения. На снимке Анита позирует полностью обнаженной, к камере развернувшись спиной.

Она продемонстрировала этим все соблазнительные линии натренированной спины. Девушка отметила, что фото сделано в Сан-Диего в Калифорнии.

"День 5", - подписала она снимок, оставив хэштег утро.

Анита Луценко
Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

"Очень сексуальная !", "Бесподобно", "Фото - идеальное! Модель, свет, композиция! Если женщина умная, то она и красивая и сексуальная - это всё про вас)", "Не фото...,а бомба!", "Сексуальна небезпечна", "Я восхищаюсь вами", - пишут ей в комментариях

Ранее актриса сериала Перші Ластівки Таисия Щурук снялась топлес.

Анита Луценко новости шоу бизнеса
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