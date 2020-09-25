"Бесстыдство": Анна Седокова без трусов взбудоражила интимным фото

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками кусочком своей свадебной фотосессии, только той, где раздевается. Анна Седокова без трусов привела своих поклонников в восторг в Instagram

Певица выложила в сеть вызывающее фото.

"Какие муж и жена , такие и свадебные фотосессии, медовый месяц с моим мужем", - пишет она

На фото Анна Седокова позирует в голубом белье и черной накидке с надписью "унисекс". Однако всех озадачил тот факт, что у певицы на фото нет трусов. Анна Седокова позирует в синем лифчике, поясе для чулок и самих чулках, а вот отсутствие трусов бросается в глаза.

Поклонники оценили сочные формы Анны Седоковой, порадовались интимному фото, но были и такое, кто неожиданно осудил за откровенность, не разбираясь до конца - на месте трусы, или их все же нет.

Анна Седокова / Instagram

"Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво.",

"Brazzers?", "Вот такие и должны быть фотосессии. Горячо и прекрасно",

"Какое то бесстыдство тут, я понимаю что вам уже и голым не стыдно, но вот это как то противно",

Ранее Ольга Бузова случайно засветила грудь во время записи видео.