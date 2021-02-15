УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе

15 февраля 2021, 13:16
Прослушать новость
Остановить

Поп-звезда Бейонсе Ноулз, по всей вероятности, понимает - поддерживать интерес к себе и своей бизнес-деятельности лучше всего через откровенные фото.

Бейонсе
Бейонсе / instagram.com/beyonce/

Легендарная американская поп-звезда Бейонсе Ноулз (бывшая солистка герлз-бенда Destiny's Child и супруга популярного рэпера, продюсера, коммерсанта и общественного деятеля Шона Картера - Jay Z) порадовала многомиллионную армию своих поклонников откровенными фото. Снимки она выложила на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее больше 165 миллионов фолловеров).

На фотографиях Бейонсе одета в чрезвычайно обтягивающий латексный наряд-боди коричневого цвета. Причем певица сексуально выгнулась на белом диване необычного дизайна, а фотограф снял в такой позе, благодаря которой ее пышные ягодицы выглядят очень соблазнительно.

Как известно, фото были сделаны как часть рекламной компании новой коллекции бренда IVYPARK, который Бейонсе продвигает вместе с международной корпорацией Аdidas.

Читайте также"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами

Напомним, ранее сообщалось:

  • В августе минувшего года музыкального продюсера Detail (настоящее имя ‒ Ноэль Фишер), известного по работе с Бейонсе и Ники Минаж, обвинили в изнасиловании пятерых женщин и нападении еще на одну.
  • Обвинения ему предьявили сейчас только в 2020 году, хотя, по заявлением пострадавших, преступления на сексуальной почве происходили между 2010 и 2018 годах.
Бейонсе ягодицы откровенное фото новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца Тина Кароль поставила точку в скандале с ПоляковойТина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фотоТелеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушиванияГолос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания "Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
Следующий материал

Последние новости

13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:41
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
Реклама
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
12:00
Россия рассыплется на восемь государств – эксперт
11:57
Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении Видео
11:44
Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки Видео
11:29
В Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше Видео
11:22
"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают Видео
11:17
Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
10:49
В "ДНР" показали взорванное авто главаря боевиков и назвали версию покушения Фото
10:42
Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства мнение
Реклама
10:14
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
10:06
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
09:57
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине Видео
09:51
Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины Видео
09:25
Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса
09:21
В Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР" Видео
09:01
Синоптики озвучили прогноз погоды на весну Видео
08:56
У Кравчука назвали условие привлечения США к переговорам по Донбассу Видео
08:25
В Киеве самосвал влетел в путепровод и оказался в ловушке Видео
08:24
МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи мнение
08:12
Метеоролог спрогнозировала, где в Украине ждать серьезных проблем с урожаем
07:55
Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы
07:20
В ВОЗ раскрыли новые данные о происхождении COVID-19 и начале пандемии Видео
07:11
Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото
06:57
Северный поток-2 будет достроен, но на условиях США мнение
06:42
На каждый выстрел на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны – Кравчук
06:39
"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах Видео
06:24
"Секси": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото в День влюбленных
06:02
Ударят морозы до -24: чего ждать от погоды на этой неделе Видео
05:35
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
05:03
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
04:30
В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального Видео
04:11
Ученые назвали еще один редкий симптом коронавируса Видео
03:37
Не дышал 20 минут: под Киевом медики чудом спасли младенца после домашних родов Видео
03:15
Мир с Украиной грозит поражением для Путина, Кремль устроит только один вариант – политик Видео
02:34
Создатели Half-Life готовят новый амбициозный проект Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки неизбежного обострения на Донбассе Видео
01:16
Эксперт спрогнозировал, как возможный разрыв отношений между РФ и ЕС отразится на Украине Видео
00:45
В Беларуси объяснили, почему планы Лукашенко по реформе Конституции обернутся провалом Видео
00:22
Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять