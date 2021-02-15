Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе

Бейонсе / instagram.com/beyonce/

Легендарная американская поп-звезда Бейонсе Ноулз (бывшая солистка герлз-бенда Destiny's Child и супруга популярного рэпера, продюсера, коммерсанта и общественного деятеля Шона Картера - Jay Z) порадовала многомиллионную армию своих поклонников откровенными фото. Снимки она выложила на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее больше 165 миллионов фолловеров).

На фотографиях Бейонсе одета в чрезвычайно обтягивающий латексный наряд-боди коричневого цвета. Причем певица сексуально выгнулась на белом диване необычного дизайна, а фотограф снял в такой позе, благодаря которой ее пышные ягодицы выглядят очень соблазнительно.

Как известно, фото были сделаны как часть рекламной компании новой коллекции бренда IVYPARK, который Бейонсе продвигает вместе с международной корпорацией Аdidas.

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