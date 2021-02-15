Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе

Поп-звезда Бейонсе Ноулз, по всей вероятности, понимает - поддерживать интерес к себе и своей бизнес-деятельности лучше всего через откровенные фото.
Легендарная американская поп-звезда Бейонсе Ноулз (бывшая солистка герлз-бенда Destiny's Child и супруга популярного рэпера, продюсера, коммерсанта и общественного деятеля Шона Картера - Jay Z) порадовала многомиллионную армию своих поклонников откровенными фото. Снимки она выложила на своей странице в социальной сети Instagram (где у нее больше 165 миллионов фолловеров).
На фотографиях Бейонсе одета в чрезвычайно обтягивающий латексный наряд-боди коричневого цвета. Причем певица сексуально выгнулась на белом диване необычного дизайна, а фотограф снял в такой позе, благодаря которой ее пышные ягодицы выглядят очень соблазнительно.
Как известно, фото были сделаны как часть рекламной компании новой коллекции бренда IVYPARK, который Бейонсе продвигает вместе с международной корпорацией Аdidas.
Читайте также"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами
Напомним, ранее сообщалось:
- В августе минувшего года музыкального продюсера Detail (настоящее имя ‒ Ноэль Фишер), известного по работе с Бейонсе и Ники Минаж, обвинили в изнасиловании пятерых женщин и нападении еще на одну.
- Обвинения ему предьявили сейчас только в 2020 году, хотя, по заявлением пострадавших, преступления на сексуальной почве происходили между 2010 и 2018 годах.