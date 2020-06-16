"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото

Влада Седан / Instagram

Влада Седан, возлюбленная и официальная невеста игрока гранда Английской Премьер-лиги Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александра Зинченко, решила побаловать своих поклонников новым игривым фото.

Соответствующий снимок девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram.

Перед объективом фотоаппарата избранница Зинченко предстала в стильных джинсах и откровенном лифчике элитного бренда Dolce and Gabbana.

"Без лифчика лучше", "Секси", "На эту красоту можно смотреть вечность!", "Секс машина", ‒ забросали ее комплиментами восхищенные фанаты.

К слову, летом 2020 года Зинченко и Седан должны были сыграть свадьбу. Однако по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 торжественное мероприятие паре пришлось перенести на другое время.

Напомним, ранее гранд Английской Премьер-лиги Манчестер Сити (за который и играет Зинченко) был дисквалифицирован на два сезона из еврокубков (Лиги Чемпионов и Лиги Европы). Кроме того, клуб был оштрафован на 30 млн евро ‒ за нарушение финансового фэйр-плея. Руководство Манчестер Сити завышало спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период 2012-2016 годов.