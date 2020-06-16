УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото

16 июня 2020, 15:02

Влада Седан решилась примерить новый сексуальный образ.

Влада Седан / Instagram

Влада Седан, возлюбленная и официальная невеста игрока гранда Английской Премьер-лиги Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александра Зинченко, решила побаловать своих поклонников новым игривым фото.

Соответствующий снимок девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram.

Перед объективом фотоаппарата избранница Зинченко предстала в стильных джинсах и откровенном лифчике элитного бренда Dolce and Gabbana.

"Без лифчика лучше", "Секси", "На эту красоту можно смотреть вечность!", "Секс машина", ‒ забросали ее комплиментами восхищенные фанаты.

К слову, летом 2020 года Зинченко и Седан должны были сыграть свадьбу. Однако по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 торжественное мероприятие паре пришлось перенести на другое время.

Напомним, ранее гранд Английской Премьер-лиги Манчестер Сити (за который и играет Зинченко) был дисквалифицирован на два сезона из еврокубков (Лиги Чемпионов и Лиги Европы). Кроме того, клуб был оштрафован на 30 млн евро ‒ за нарушение финансового фэйр-плея. Руководство Манчестер Сити завышало спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период 2012-2016 годов.

Instagram Александр Зинченко пикантное фото Влада Седан
Сейчас вы просматриваете новость «"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:52
Названо время действия вакцины от коронавируса
15:45
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
15:35
На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать Видео
15:11
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
15:02
"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото
14:56
Политолог заявил о связи главы Минэнерго Буславец с олигархом
14:41
Поддержка по-венгерски: блокада Украины в НАТО продолжается Видео
14:40
В Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление
14:14
В Сеть выложили видео меткого удара по позиции террористов на Донбассе Видео
13:58
В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто и сколько получит
13:49
Грудное вскармливание: мамы, которых заставляют кормить, впадают в депрессию
13:31
Гиркин объявлен в розыск – украинский суд разрешил его задержание Видео
12:59
Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта
12:31
Главный вывод из дела Стерненко мнение
12:26
В Украине запретили начислять штрафы и пеню на кредиты в период карантина Видео
12:20
ВНО в Украине: в Минздраве назвали возможную дату и огласили новые правила Видео
12:08
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
11:47
Раскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь
11:46
В Сети появилось видео последней ссоры питерского историка-расчленителя и его жертвы Видео
11:40
"Конец грозового периода": Киеву спрогнозирован сухой день Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять