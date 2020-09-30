"Без трусиков?": звезда Танців з зірками показала интимное фото после шоу

Аделина Дели / Instagram

Украинская танцовщица Аделина Дели, которая выступает в паре с холостяком Сергеем Мельником, показала интимную подробность своего сценического наряда на 5 эфире шоу Танці з зірками 2020.

Аделина Дели в Instagram намекнула на отсутствие белья под своим откровенным платьем в номере шоу.

"Я хочу быть любимой тобой, только ты, И никто кроме тебя", - пишет она

На фото она позирует за сценой шоу Танці з зірками - она поднимается по ступеньках, а фотограф снимает снизу вверх. Аделина повернулась спиной, и продемонстрировала дырочку в виде сердечка на своем прозрачном платье как раз на ягодице, чем спровоцировала подозрение, что под платьем нет трусиков.

До этого она опубликовала другое фото в том же платье - присев на ступеньках, и похваставшись шикарным декольте.

Аделина Дели / Instagram

Аделина Дели / Instagram

"Дырка сзади ((("

"Без трусиков?", "Горячий шоколад", "Вот это костюм что надо", "Пушка ракета",

"Малышка. Какая ты невероятная была в этот день", "Красивый вид",

"Классное платье", "Супер!"

На шоу Танці з зірками Аделина Дели и Сергей Мельник исполняли Фокстрот, и получили неплохие баллы.

Танці з зірками 2020 5 выпуск Аделина Дели и Сергей Мельник - фокстрот: