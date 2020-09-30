"Без трусиков?": звезда Танців з зірками показала интимное фото после шоу

Танцовщица на шоу Танці з зірками и участница балета Насти Каменских Аделина Дели подразнила поклонников развратным фото.
Украинская танцовщица Аделина Дели, которая выступает в паре с холостяком Сергеем Мельником, показала интимную подробность своего сценического наряда на 5 эфире шоу Танці з зірками 2020.
Аделина Дели в Instagram намекнула на отсутствие белья под своим откровенным платьем в номере шоу.
"Я хочу быть любимой тобой, только ты, И никто кроме тебя", - пишет она
На фото она позирует за сценой шоу Танці з зірками - она поднимается по ступеньках, а фотограф снимает снизу вверх. Аделина повернулась спиной, и продемонстрировала дырочку в виде сердечка на своем прозрачном платье как раз на ягодице, чем спровоцировала подозрение, что под платьем нет трусиков.
До этого она опубликовала другое фото в том же платье - присев на ступеньках, и похваставшись шикарным декольте.
"Дырка сзади ((("
"Без трусиков?", "Горячий шоколад", "Вот это костюм что надо", "Пушка ракета",
"Малышка. Какая ты невероятная была в этот день", "Красивый вид",
"Классное платье", "Супер!"
На шоу Танці з зірками Аделина Дели и Сергей Мельник исполняли Фокстрот, и получили неплохие баллы.
Танці з зірками 2020 5 выпуск Аделина Дели и Сергей Мельник - фокстрот:
- Полный 5 выпуск шоу Танці з зірками 2020 можно смотреть на Главреде.
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