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"Близняшки вышли погулять": Миша Романова засветила грудь

7 ноября 2020, 07:03

Певица Миша Романова отправилась в Египет на отдых, и порадовала поклонников ярким фото, на котором похвалилась сочной грудью.

Миша Романова
Миша Романова / Instagram

Украинская певица экс-солистка ВИА Гра Миша Романова похвалилась идеальными формами на пляже и в гостинице во время отдыха в Египте.

"Придумайте подпись к фото", - написала она.

На фото Миша Романова позирует на шезлонге с бокалом шампанского, демонстрируя аппетитные шарики груди под крошечным красным бикини, которое максимально раскрывает ее фигуру.

Кроме шикарной груди Миша Романова продемонстрировала сексуальные загорелые ножки, на которых красуются маленькие красные трусики.

Миша Романова
Миша Романова / Instagram

"Здесь могли быть мы с тобой, но ты не заработал денег на путевку",

"эй рабы, лижите мои пятки пока я пью шампусик"

"Ой, пдж, я писать захотела",

"Губки бантиком, бровки домиком, бикини ленточка, а я конфеточка",

"Близняшки вышли погулять", "Ещё один бокальчик для блеска глаз"

Как сообщал Главред, Мишель Андраде снялась в откровенной фотосессии для журнала для взрослых.

Миша Романова новости шоу бизнеса
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