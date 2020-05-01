Блондинка-порнозвезда порадовала фанатов тугими прелестями в белье

Анника Элбрайт (Anikka Albrite; дата рождения - 7 августа 1988 года, Денвер, штат Колорадо, США) — американская порноактриса.

В ее родословной - чешские, датские, французские и немецкие корни. Выросла в Аризоне, а позднее переехала с родителями в Калифорнию, где живет и сейчас.

Работала техником в лаборатории, получила образование в области молекулярной биологии и бизнеса.

Начала сниматься в обычном порно с 2011 года, а в анальном - с 2013-го. Позднее Элбрайт вышла замуж за порноактера Мика Блу в марте 2014 года.

По состоянию на 2020 год Анника Элбрайт снялась в 529 порнофильмах и четыре порнофильма сняла как режиссер.

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