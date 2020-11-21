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"Богиня": Лобода сексуально изогнулась на пикантном фото

21 ноября 2020, 03:01

Светлана Лобода порадовала поклонников новыми горячими фото со своего отдыха.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников новыми шикарными фото, на которых она продемонстрировала соблазнительные формы крупным планом.

Лобода позирует в ярком цветастом купальнике, демонстрируя аппетитную грудь крупным планом, а также накачанные ягодицы и загорелые ножки.

"Роскошь должна быть удобной", - пишет Лобода.

Светлана Лобода снялась в солнцезащитных очках опустившись на одно коленко, намекая, что она она примерила брендовые вещи от Коко Шанель.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Фигура - мечта", "Фанаты: ждут трек, сил нет. Светлана Сергеевна: время морей", "Очень роскошно и удобно загараете ! Купальник - шик ))", "просто девчонка... И такая прелестная!!!)))", "Девочка-булачка, так бы и съела. Моя крОсавица", "Вааау богиня", "Роскошь должна быть на роскошном человеке", - пишут ей поклонники.

Как ранее сообщал Главред, Настя Каменских в трусиках удивила поклонников своей фигурой.

Светлана Лобода новости шоу бизнеса
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