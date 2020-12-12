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"Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь

12 декабря 2020, 03:48

Экс-Серебро, российская певица Оля Серябкина поделилась с поклонниками вызывающим фото, сделанным на кухне.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Бывшая солистка группы Серебро Ольга Серябкина, которая пела с Еленой Темниковой, поделилась с поклонниками жаркими фото, на которых позирует в платье-комплекте без лифчика. Певица, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly, похвасталась всеми своими достоинствами.

Новые фото Серябкина опубликовала в Instagram.

"Всегда в тонусе", - пишет Оля Серябкина под фото.

На снимке Ольга примерила длинное розовое платье с откровенным разрезом внизу, так что видны ее ножки. Кроме того, крошечные бретельки платья едва удерживают внушительную грудь девушки. Кроме того, покрой платья не предусматривает ношение лифчика, что можно заметить на фото. Под верхней частью он будет слишком заметен и огромен.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

"Голышом было бы ещё круче", "Оля всегда нас удивляет своей сексуальностью и музыкой", "красоточка", "Ваши сиськи - наше всьо!", "Богиня", "Непозволительная красота", "Сисы уже не те", "Титьки", "Взгляд просто нереальный. Шикарна", - пишут поклонники.

Ранее российская модель Вики Одинцова прикрыла наготу крошечным нарядом на развратном фото.

Ольга Серябкина новости шоу бизнеса
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