"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Знаменитая спортсменка Марта Костюк отдыхает между турнирами и карантинными ограничениями на популярном курорте в Эмириатах. Девушка продемонстрировала на фото в своем Instagram свои аппетитные ягодицы и спортивные ножки.

Марта Костюк показала фото, на котором позирует на шезлонге, подогнув одну ножку, демонстрируя потрясающую фигуру и сексуальные прелести, слегка прикрытые бикини.

"Снова работаю над удалением линии загара ... продолжение следует", - призналась она.

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

"Богиня",

"Прекрасная",

"После хорошей работы надо хорошо отдохнуть! Спасибо за положительные эмоции на последнем турнире. Отличное начало года! Пусть так и пойдет и дальше",

"О, Марта, мне нравятся твои ножки! Пожалуйста, покажи больше таких поз!"

"Ты точно настоящая?",

"Горячо",

"Яскрава",

"Неперевершена", - пишут ей в комментарии.

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