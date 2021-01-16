"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами

Украинская теннисистка Марта Костюк похвалилась шикарными формами на горячем фото с отдыха.
Знаменитая спортсменка Марта Костюк отдыхает между турнирами и карантинными ограничениями на популярном курорте в Эмириатах. Девушка продемонстрировала на фото в своем Instagram свои аппетитные ягодицы и спортивные ножки.
Марта Костюк показала фото, на котором позирует на шезлонге, подогнув одну ножку, демонстрируя потрясающую фигуру и сексуальные прелести, слегка прикрытые бикини.
"Снова работаю над удалением линии загара ... продолжение следует", - призналась она.
- "Богиня",
- "Прекрасная",
- "После хорошей работы надо хорошо отдохнуть! Спасибо за положительные эмоции на последнем турнире. Отличное начало года! Пусть так и пойдет и дальше",
- "О, Марта, мне нравятся твои ножки! Пожалуйста, покажи больше таких поз!"
- "Ты точно настоящая?",
- "Горячо",
- "Яскрава",
- "Неперевершена", - пишут ей в комментарии.
Ранее украинская Холостячка разделась для развратной фотосессии.
Автор: Александр Галаджий