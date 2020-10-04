Больная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем здоровье

Алена Шоптенко / Instagram

Партнерша Олега Винника на шоу Танці з зірками Алена Шоптенко рассказала о своем здоровье пока она болеет коронавирусом.

Алена Шоптенко в Instagram рассказала о своем коронавирусе.

"Я чемпионка Мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах.Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо", - сказала она.

Она отметила, что страдает от сильного кашля и неимоверной слабости, отсутствие обоняния и вкуса.

Она пошутила про "5 стадий принятия неизбежного", а именно потерю вкуса и обоняния

- "это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов";

- "да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!"

- "вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус"

- "ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею"

- "ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать. Давай сконцентрируемся на консистенции".

Алена Шоптенко / Instagram

"Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила. Кто ещё так болел? Поделитесь меню, пожалуйста", - пишет Алена Шоптенко.