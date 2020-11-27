Брежнева без лифчика снялась в откровенной фотосессии

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Известная поп-певица Вера Брежнева (бывшая солистка золотого состава герлз-бенда ВИА Гра) порадовала 11,6 миллиона своих фолловеров новыми пикантными кадрами.

Певица выложила на свою странице в социальной сети Instagram снимки, на которых она запечатлена в откровенном наряде. Супруга продюсера и композитора Константина Меладзе после премьеры откровенного клипа Sestra приняла участие в сексуальной и эпатажной фотосессии. Певица позировала на надувном кресле в боди телесного цвета, прозрачном плаще и босоножках.

Брежневой стилисты сделали мокрую укладку, неброский макияж и маникюр с черным лаком. Певица удобно развалилась в кресле, демонстрируя фотографу стройные ноги, эротично изгибаясь и принимая провокационные позы. Причем четко видно, что бюстгальтер Брежнева не стала надевать.

"Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать. И если уже делать — то с удовольствием!", — написала она.

Читайте также"Сиси обнаженные": Вера Брежнева взбудоражила откровенным фото