"Будем попу показывать": Каменских взбудоражила Сеть откровенным фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась горячим фото, и вызвала зависть у хейтеров своими формами.
Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала свое летнее фото с сексуальными ножками и грудью, и завела сеть.
Настя Каменских в белых трусиках похвалилась пышными формами, и рассказала о своем необычном дневнике в Instagram.
"Lovely days. Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты. А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку", - пишет она.
На фото Настя позирует стоя в ванной, и демонстрирует плоский животик, длинные стройные ножки и сексуальную грудь. Поклонникам особо понравились ягодицы и трусики, которые мало что прикрывают.
"Как всегда эффектна, сногсшибательна и неотразима. Так держать",
"Сладенькая моя ягодка"
"Сиськи маленькие а а бедра огромные. Ну такое((("
"Настя, ты была талантливая певица. Но и как модель ты великая",
"Нет концертов - будем попу показывать "
Ранее певица Миша Романова побаловала поклонников откровенным фото.