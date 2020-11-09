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"Будем попу показывать": Каменских взбудоражила Сеть откровенным фото

9 ноября 2020, 13:17

Украинская певица Настя Каменских поделилась горячим фото, и вызвала зависть у хейтеров своими формами.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала свое летнее фото с сексуальными ножками и грудью, и завела сеть.

Настя Каменских в белых трусиках похвалилась пышными формами, и рассказала о своем необычном дневнике в Instagram.

"Lovely days. Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты. А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку", - пишет она.

На фото Настя позирует стоя в ванной, и демонстрирует плоский животик, длинные стройные ножки и сексуальную грудь. Поклонникам особо понравились ягодицы и трусики, которые мало что прикрывают.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Как всегда эффектна, сногсшибательна и неотразима. Так держать",

"Сладенькая моя ягодка"

"Сиськи маленькие а а бедра огромные. Ну такое((("

"Настя, ты была талантливая певица. Но и как модель ты великая",

"Нет концертов - будем попу показывать "

Ранее певица Миша Романова побаловала поклонников откровенным фото.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
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