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"Будет жарко!": раскрылась правда об отдыхе Королевой в Африке

10 декабря 2020, 15:22

Оказывается, Наташа Королева не просто отдыхала отшельницей в Африке с диким племенем. Она наконец раскрыла свою истинную цель поездки.

Наташа Королева
Наташа Королева / instagram/koroleva__ru

Российская певица Наташа Королева не просто уехала отдохнуть от Тарзана - ее зазвали на съемки экстремального реалити в стиле Мира наизнанку с Димой Комаровым.

Певица призналась, что решилась на экзотическое испытание, и там сама себя испытывает. По словам Наташи Королевой "Будет жарко". Шоу стоит ожидать на российском канале "Пятница".

"Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи . Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка которая дала мне возможность вновь обрести крылья, и сделать важные для себя выводы!", - написала она.

Но словам Королевой, на острове она вела свой видеодневник, который будет показывать телеканал виде шоу. Это будет новый проект "Племя". Шоу выйдет на канале Пятница 21 декабря.

Напомним, что до этого Королева объявила, что решила поехать на отдых в Африку. Королева решила отдохнуть от скандалов с Тарзаном, и очистить ауру.

Наташа Королева новости шоу бизнеса
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