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"*бусь с папиками": Морозюк без белья показала крошечные соски

5 ноября 2020, 02:39

Украинская блогер, бывшая жена Николая Морозюка показала развратное фото и нарвалась на критику.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Бьюти-фешн блогер Ирина Морозюк, которая почти год как рассталась со знаменитым футблистом Николаем Морозюком, рассказала о том, как она занимается сексом, и засветила соски на откровенном фото.

Ирина Морозюк сравнила себя с черной икрой на столе, в метафоричном сравнении с другими женщинами, и показала соски в Instagram.

"Пост будет полезный всем. Для более четкого понимания метафоры, кратко поясню. Сегодня меня мой психолог, с которым я работаю почти год, сравнил с чtрной икрой. А так как он знает меня лучше чем все вместе взятые, нет ни малейшего повода усомниться в его словах. А теперь к делу. Человек, который не видит разницы между чtрной икрой и кабачковой является всеядным... Тот что простолюдин, плебей, смерд, санкюлот. Я, скажем, человек более благороднейших взглядов. Никогда не позволю класть черную икру на черствый хлеб... Несомненно предпочту того, кто будет есть ее ложкой", - утверждает Морозюк

На фото Морозюк сделала сэлфи в зеркале в облегающих лосинах и кофточке, которая облегает ее тугую грудь, и демонстрирует, что под ней нет никакого белья, а Ирина пробила грудь, и поставила штангу в сосок.

Ее подписчики весьма эмоционально отреагировали и на фото и на заявление Морозюк.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"Наконец-то соски видно", "В про яку саме чорну ікру мав на увазі психолог? Чорну осетрову справжню, чи чорну білкову штучну? А ще колись кліп Тіматі був: так там гірчичні зерна фарбували))) а от відносно черствого хліба... Знаєш, як смачно грінка білого пшеничного хліба перемащена справжнім маслом (не спредом) з додаванням чорної ікри",

"Иди в порно фильмы снимайся", "Я снимаюсь, только без зрителей", "Какой стыд читать это самовосхваление. Просто могла бы сказать, что "*бусь с папиками"... Черная икра, Господи", "Если бы я *балась с папиками, я бы каждый день ездила на новой тачке... и про меня ходили бы легенды, потому что я делаю это чертовски хорошо",

"Правый сосок пробит", "Маленькие соски - плохой признак", "Сиксик",

"Никогда не подозревал, что в тебе кроется столько страсти и сексуальности",

Ранее американская супермодель разделась в протест избранию Дональда Трампа президентом США на второй срок.

Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
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