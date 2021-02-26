Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021

Анна Богдан / СТБ Холостяк

Вышел новый трейлер шоу Холостяк на СТБ, и в нем показали кадры с первого выпуска, а также одну из необычных участниц проекта. Анна Богдан, бывшая жена помощника и главы администрации Владимира Зеленского заинтересовалась бизнесменом Михаилом Заливакой.

В интервью для бекстейджа СТБ Анна рассказала, что брак с Богданом был недолгим, но и предложение он ей сделал всего через три месяца после знакомства.

На вечеринке-встрече Анна покорила Михаила своим эффектным появлением. Но что он решит, когда узнает о ней побольше?Читайте также Холостяк 2021 - дата выхода и биография Михаила Заливако

Напомним, Михаилу Заливако 31 год, родом Холостяк из Харькова. Михаил является основателем логистической компании. Он обладатель привлекательного торса и здорового духа, занимается спортом. Особенно Михаил любит походы в горы. Экстремальный отдых и времяпрепровождение - то, что снова и снова можно осваивать ради новых эмоций.

Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своем деле и развивалась.

Новый 11 сезон шоу Холостяк 2021 выходит на СТБ 5 марта. Все выпуски можно будет смотреть онлайн на Ютуб канала и на Телепортале.