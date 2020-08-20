Бывшую Кличко терроризирует шантажом новый парень, который ее избил

Хайден Панеттьери / Reuters

Парень Хайден Панаттьери Браян Хинкерсон с февраля находится под следствием после того, как на него пожаловалась сама актриса за домашнее насилие.

Тепер вспыли подробности о том, что он с июня начала передавать Хайден сообщения с угрозами и шантажем, пишет Daily Mail.

Брайан пытался связаться с телезвездой в марте, и к концу июня его сообщения стали больше похожи на угрозы, в них были некие материалы неприглядного характера.

"Хикерсон использовал угрожающие выражения во всех текстах и видео, ссылаясь на наличие информации, смутила бы Хайден, если бы она отказалась снять обвинения, выдвинутые против него", - утверждает адвокат Панаттьери прокурору.

Из отчета полиции известно, что в феврале 2020 Браян ударил ее кулаком по правой стороне лица, после чего она вызвала полицию, и написала соответствующие заявления.

Суд по делу Хинкерсона назначен на осень, а пока что актриса самоизолировалась дома, и получила запрет для Хинкерсона приближаться к ней.