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"Царица": Анна Седокова засветила аппетитные формы и бронзовый загар

28 января 2021, 04:49

Певица Анна Седокова поддалась настроению, и порадовала поклонников пикантным фото в комплекте с лирическим стихом.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Российская певица Анна Седокова похвалилась потрясающим загаром на пикантном фото с отдыха, и добавила к своему фото лирический стих.

Анна Седкокова в закрытом купальнике и огромной широкополой шляпе показала свои легендарные формы, которыми она успешно кружит головы всем мужчинам, в поле зрения которых она попадает.

Девушка снялась для Instagram сидя у бассейна, поджав одну потрясающую ножку, и вторую вытянув вперед. Девушка продемонстрировала с очень выгодного ракурса все свои женские достоинства на фото.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

"И закрылась она на тринадцать замков,

Чтобы душу никто не топтал.

Нет, она никогда не боялась волков,

Ведь страшнее не волк, а шакал…

Было время, и душу открыв нараспах,

Доверяла, стараясь помочь.

Но как только она оставалась в слезах,

Все сбегали отчаянно прочь…

А она улыбалась весенним лучам,

Вытирая слезу рукавом…

Слабой женщине, видимо, всё по плечам…

Даже быть иногда мужиком…

Не скулить и не ныть, а себя отобрать

У депрессии и у тоски.

Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать.

Шрамы сердца её глубоки…

Эту душу сверлили обманом не раз,

Подло в спину толкали, смеясь…

Но алмазом всегда остаётся алмаз,

Даже если испачкают в грязь…

Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей,

Только сердце - котёнком слепым

Также верит в любовь, в доброту и в людей,

Небесам улыбаясь седым…

Столько бед и проблем, вроде не до стихов…

И устав от судьбы передряг,

Закрывалась она на тринадцать замков,

Ключ оставив снаружи… в дверях…", - добавила она стих.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

В комментариях Седокову похвалили за фото:

"Богиня",

"Какой загарчик",

"Царица", - пишут друзья и поклонники.

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