"Царица": Анна Седокова засветила аппетитные формы и бронзовый загар

Певица Анна Седокова поддалась настроению, и порадовала поклонников пикантным фото в комплекте с лирическим стихом.
Российская певица Анна Седокова похвалилась потрясающим загаром на пикантном фото с отдыха, и добавила к своему фото лирический стих.
Анна Седкокова в закрытом купальнике и огромной широкополой шляпе показала свои легендарные формы, которыми она успешно кружит головы всем мужчинам, в поле зрения которых она попадает.
Девушка снялась для Instagram сидя у бассейна, поджав одну потрясающую ножку, и вторую вытянув вперед. Девушка продемонстрировала с очень выгодного ракурса все свои женские достоинства на фото.
"И закрылась она на тринадцать замков,
Чтобы душу никто не топтал.
Нет, она никогда не боялась волков,
Ведь страшнее не волк, а шакал…
Было время, и душу открыв нараспах,
Доверяла, стараясь помочь.
Но как только она оставалась в слезах,
Все сбегали отчаянно прочь…
А она улыбалась весенним лучам,
Вытирая слезу рукавом…
Слабой женщине, видимо, всё по плечам…
Даже быть иногда мужиком…
Не скулить и не ныть, а себя отобрать
У депрессии и у тоски.
Жить сложнее, чем, руки скрестив, умирать.
Шрамы сердца её глубоки…
Эту душу сверлили обманом не раз,
Подло в спину толкали, смеясь…
Но алмазом всегда остаётся алмаз,
Даже если испачкают в грязь…
Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей,
Только сердце - котёнком слепым
Также верит в любовь, в доброту и в людей,
Небесам улыбаясь седым…
Столько бед и проблем, вроде не до стихов…
И устав от судьбы передряг,
Закрывалась она на тринадцать замков,
Ключ оставив снаружи… в дверях…", - добавила она стих.
В комментариях Седокову похвалили за фото:
"Богиня",
"Какой загарчик",
"Царица", - пишут друзья и поклонники.
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