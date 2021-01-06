Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса

Грэмми 2021 / www.grammy.com

В США озабочены темпами роста заболеваемости коронавирусом, и приняли соответствующее решение - перенести музыкальную премию Грэмми 2021 с 31 января на весну. Об этом рассказали в журнале Rolling Stone.

Не только правительство, но и организаторы премии озабочены тем, что в Калифорнии, где будет проходить церемония с января 2021 наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Поэтому было принято решение сменить дату проведения церемонии.

Когда вручают премию Грэмми 2021

Организаторы церемонии награждения Грэмми перенесли ее с 31 января на 14 марта.

Грэмми 2021 / Facebook

"После бесед с экспертами в области здравоохранения, нашим ведущим и артистами, которые должны были появиться, мы переносим 63-ю церемонию вручения Грэмми на воскресенье, 14 марта 2021 г. Ухудшение ситуации с коронавирусом в Лос-Анджелесе и новые указания со стороны правительства штата и местных властей - все это привело нас к выводу, что отложить наше шоу было правильным решением", - говорится в официальном заявлении.

Организаторы Грэмми 2021 подчеркнули, что нет ничего важнее здоровья и жизни в это трудный час.

Ранее назвали номинантов Грэмми 2021.