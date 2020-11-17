"Что так скромно": Тина Кароль свела с ума поклонников пикантным разрезом платья

Тина Кароль / Instagram

Певица и телеведущая Тина Кароль похвасталась свои шикарным платьем после эфира 12 выпуска шоу Танці з зірками.

Тина Кароль примерила шикарное платье от Monot с открытым декольте и сексуальным разрезом до бедра.

Девушка поражала красотой весь выпуск Танців з зірками, а потом устроила сексуальную фотосессию.

На фото Тина демонстрирует во всей красоте все свои женские достоинства, и показывает в вырезах аппетитные формы и длинные стройные ножки.

Поклонникам так понравилась фотосессия, что они просто завалили ее признаниями в любви и комплиментами.

Тина Кароль / Instagram

Тина Кароль / Instagram

Тина Кароль / Instagram

Тина Кароль / Instagram

Тина Кароль / Instagram

"Тина, выходи уж без платья))Что так скромно", "Просто идеал", "Просто богиня", "Ооой, шикарна, фигура просто", "Жгучая красотка", - пишут в комментариях.

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