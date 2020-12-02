"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи

Экс-Серебро Катя Кищук показала новый откровенный наряд дома, засветив на камеру аппетитные формы.
Российская певица бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук устроила дома горячую фотосессию, приметив сексуальный прозрачный наряд, в который едва вместила огромную грудь.
Катя Кищук примерила откровенное белье из секс-шопа, и показала три снимка себя на телефон в зеркало в своем "инстаграм".
Девушка не стала подписывать свои фото, на которых она позирует.
Катя Кищук принимает развратные позы, показывая достоинства своей фигуры, засветив сочную грудь, и выразительно выставляя для камеры самые привлекательные свои стороны, демонстрируя, что она примерила костюмчик без лифчика.
"это что за разврат в твоём доме?", "идеальная фигура", "Ну, что за икона", "Божественна!", "Большая принцесса", "Прекрасна", "Пушка", "Бомба", - пишут в комментариях.
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