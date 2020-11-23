​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами

Тина Кароль станцевала на Танцах со звездами / instagram.com/tanci1plus1

Популярная украинская певица и бессменная ведущая​ Танців з зірками Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на паркете шоу в качестве танцовщицы.

Тина Кароль вышла на паркет с парой Юлия Санина и Дима Жук. Они исполнили страстную румбу под известную композицию Lady in red.

Фанаты Кароль пришли в восторг и заявили, что певица затмила всех и перетанцевала даже тех участниц, которые тренируются по два месяца.​

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Поклонники остались в восторге и даже легком шоке от талантов Тины Кароль на паркете. Под видео с номером на Youtube множество восторженных комментариев:

"Мне кажется, тут Тина Кароль всех затмила!", "У Юли с Тиной действительно какая-то магическая химия. Прекрасный номер", "Сказать, что Тина танцевала на паркете - это ничего не сказать. Богиня", "Тина затмила всех! Даже участников, которые тут по 2 месяца... За неделю подготовки... Чудо-женщина", - отметили фанаты шоу Танці з зірками.

Как ранее сообщал Главред, Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос прошли в финал шоу Танці з зірками 2020​.